Белый Дом заявил о возможном расширении санкций против РФ. Пострадает сектор нефти и газа
21.03.2022, 02:36
Белый дом (Фото: Stephanie Chasez/flickr The White House)
В Белом Доме заявили о возможном расширении пакета санкций, включая в них больше банков и незатронутых секторов экономики, связанных особенно с нефтью и газом, пишет ТАСС.
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США не планирует публично заявлять о последствиях для Китая, в случае его поддержки агрессии России против Украины. В Белом Доме сообщили, что Пекин о них знает.
Чтобы избежать санкций со стороны США – РФ должна прекратить вторжение в Украину.
начале марта США объявили о введении санкций против самого Пескова.
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