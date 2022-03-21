Белый Дом заявил о возможном расширении санкций против РФ. Пострадает сектор нефти и газа

В Белом Доме заявили о возможном расширении пакета санкций, включая в них больше банков и незатронутых секторов экономики, связанных особенно с нефтью и газом, пишет ТАСС.

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США не планирует публично заявлять о последствиях для Китая, в случае его поддержки агрессии России против Украины. В Белом Доме сообщили, что Пекин о них знает.

Чтобы избежать санкций со стороны США – РФ должна прекратить вторжение в Украину.

начале марта США объявили о введении санкций против самого Пескова.

16 марта США и союзники создали опергруппу по поиску и конфискации активов российских олигархов

18 марта Конгресс США приостановил нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью

19 марта "Большая четверка" нефтесервиса начала выход из РФ: первые – Halliburton и Schlumberger

Анна Чуданова

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