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Белый Дом заявил о возможном расширении санкций против РФ. Пострадает сектор нефти и газа

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2022, 02:36
Белый Дом заявил о возможном расширении санкций против РФ. Пострадает сектор нефти и газа - Фото
Белый дом (Фото: Stephanie Chasez/flickr The White House)

В Белом Доме заявили о возможном расширении пакета санкций, включая в них больше банков и незатронутых секторов экономики, связанных особенно с нефтью и газом, пишет ТАСС.

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США не планирует публично заявлять о последствиях для Китая, в случае его поддержки агрессии России против Украины. В Белом Доме сообщили, что Пекин о них знает.

Чтобы избежать санкций со стороны США – РФ должна прекратить вторжение в Украину. 

 начале марта США объявили о введении санкций против самого Пескова.

  • 16 марта США и союзники создали опергруппу по поиску и конфискации активов российских олигархов
  • 18 марта Конгресс США приостановил нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью
  • 19 марта "Большая четверка" нефтесервиса начала выход из РФ: первые – Halliburton и Schlumberger
Анна Чуданова
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