Берлин рассчитывает на адекватность РФ по делу о крылатых ракетах

Хайко Маас (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Германии "надеются", что путинская Россия прекратит нарушать договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, чтобы это соглашение времен Рейгана-Горбачова можно было сохранить. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, который недавно обсудил эту тему с российскими властями в Москве, пишет Голос Америки.

"Я говорил со своим российским коллегой (Сергеем Лавровым) об этом и сказал ему, что мы рассчитываем, что Россия исправит свои нарушения и обезвредит свои крылатые ракеты", – сказал глава немецкого МИД.

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Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней - от 1000 до 5500 км, и малой - от 500 до 1000 км дальности), заключенный США и СССР, на 32-м году существования, утверждает Вашингтон, оказался под угрозой из-за России.

США заявили, что РФ создала и развернула крылатые ракеты наземного базирования, поставив под угрозу безопасность объектов НАТО в Европе. РФ признала существование крылатой ракеты типа 9М729, но отрицает, что ее разработка нарушает договор: якобы с дальностью у нее все в порядке - до 480 км.

21 января 2019 года представитель США по разоружению Роберт Вуд заявил, что РФ должна в кратчайшие сроки уничтожить запасы ракет 9М729. В феврале истечет двухмесячный срок ультиматума Вашингтона. В РФ назвали требование "неприемлемым".