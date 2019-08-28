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"Беспрецедентное чудо". Впавшая в кому женщина родила ребенка

"Беспрецедентное чудо". Впавшая в кому женщина родила ребенка - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
28.08.2019, 06:40

Беременная жительница Чехии перенесла кровоизлияние в мозг, после чего впала в кому

Женщина, у которой наступила смерть головного мозга, после более чем трех месяцев в коме родила девочку. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Представители университетской клиники Брно во вторник, 27 августа, до рождения ребенка отметили, что врачи искусственным образом поддерживали жизненные функции в организме женщины.

Ранее, на 16-й неделе беременности, 27-летняя женщина перенесла кровоизлияние в мозг. В автомобиле скорой помощи ее состояние ухудшилось, а по приезде в больницу врачи констатировали смерть головного мозга.

По данным телеканала CT, девочка родилась еще в середине августа. Ребенок появился на свет здоровым в результате операции кесарева сечения, вес младенца при рождении составил 2,1 килограмма. Сейчас новорожденная находится с отцом. В клинике назвали ситуацию "беспрецедентным чудом". После родов системы жизнеобеспечения матери были отключены.

В январе 2016 года в той же клинике в Брно женщина, находившаяся в коме после дорожно-транспортного происшествия, родила мальчика. Позже она пришла в сознание.

  • 29 марта 2019 года в Португалии родила 26-летняя женщина, мозг которой был признан умершим в декабре 2018 года.

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