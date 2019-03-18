Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.03.2019, 07:44

В США женщина родила шестерых близнецов за девять минут - фото

В США женщина родила шестерых близнецов за девять минут - фото - Фото
Фото: The Woman's Hospital of Texas в Facebook

По данным медиков, шанс родить шестерняшек составляет примерно 1 к 4,7 млрд

Реклама
Реклама

Утром 16 марта жительница американского штата Техас родила шестерых детей за девять минут. Об этом говорится клиники The Woman's Hospital of Texas в Facebook.

"Для нас было честью приветствовать четырех сыновей и двух дочерей Тельмы Чиаки рано утром", - сказано в сообщении. 

Реклама

Американка чувствует себя хорошо и уже выбрала имена для дочек - Зина и Зуриэль. Как назвать сыновей семья еще не решила. 

Вес новорожденных - от 800 до 1300 граммов.

По данным медиков, шанс родить шестерняшек составляет примерно 1 к 4,7 млрд.

Смотрите также: В Ровно женщина родила 19-го ребенка, в Днепре - 14-го: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: близнецы, многодетная мать, роддом, мать, роженица, шестерняшки
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 