В США женщина родила шестерых близнецов за девять минут - фото

Фото: The Woman's Hospital of Texas в Facebook

Утром 16 марта жительница американского штата Техас родила шестерых детей за девять минут. Об этом говорится клиники The Woman's Hospital of Texas в Facebook.

"Для нас было честью приветствовать четырех сыновей и двух дочерей Тельмы Чиаки рано утром", - сказано в сообщении.

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Американка чувствует себя хорошо и уже выбрала имена для дочек - Зина и Зуриэль. Как назвать сыновей семья еще не решила.

Вес новорожденных - от 800 до 1300 граммов.

По данным медиков, шанс родить шестерняшек составляет примерно 1 к 4,7 млрд.

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