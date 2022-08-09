Без России. Northrop и Firefly уберут двигатели РД-181 из Antares и создадут новую ракету
Американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman в сотрудничестве с компанией Firefly Aerospace намерена создать обновленную версию своей "рабочей лошадки" – ракеты Antares, но уже без российских двигателей, а впоследствии – и совершенно новый носитель.
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Сейчас главная конструкция маршевой ступени ракеты, разработанная украинским КБ "Южное" и произведенная на заводе "Южмаш", использует два российских двигателя. После полномасштабного вторжения РФ в Украину силовые агрегаты РД-181 попали под санкции. В результате остановки поставок у Northrop Grumman осталось всего две ракеты Antares, несмотря на то, что еще несколько должны быть поставлены по контракту с NASA.
"Мы сначала разработаем полностью отечественную версию – Antares 330 – для коммерческого снабжения космической станции, а затем – совершенно новую ракету-носитель среднего класса", – заявил Скотт Лер, генеральный менеджер систем запуска и ПРО Northrop Grumman.
Последний запуск с использованием узлов из РФ намечен на начало 2023 года. Представитель Northrop Grumman сообщил Reuters, что они зафрахтовали три ракеты Falcon 9 у SpaceX в конце 2023 и 2024 году для запуска капсул Cygnus на МКС, пока Antares 330 находится в стадии разработки.
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По расчетам, обновленная ступень "значительно" улучшит соотношение масса ракеты/масса доставленных на орбиту грузов.
Поскольку двигатели Firefly используют то же топливо, что Antares, модернизация стартовой площадки будет сведена к минимуму.
Antares 330 будет использовать семь двигателей Miranda и композитную технологию для конструкций первой ступени и баков от Firefly Aerospace, а "грумманы" обеспечат авионику, софт, конструкции второй ступени и двигатель Castor 30XL для нее. Ракеты будут собирать в цехах корпорации, запускать их также будет Northrop Grumman.
Когда ожидается запуск новой ракеты, не сообщается.
- 29 марта 2013 года США вместе с Украиной подготовили новую ракету Antares.
- В конце 2021 года Южмаш получил новый контракт NASA по Аntares.
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