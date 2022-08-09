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Без России. Northrop и Firefly уберут двигатели РД-181 из Antares и создадут новую ракету

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 07:56
Без России. Northrop и Firefly уберут двигатели РД-181 из Antares и создадут новую ракету - Фото
Ракета Antares на стартовом столе (фото — пресс-служба NASA)

Американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman в сотрудничестве с компанией Firefly Aerospace намерена создать обновленную версию своей "рабочей лошадки" – ракеты Antares, но уже без российских двигателей, а впоследствии –  и совершенно новый носитель. 

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Сейчас главная конструкция маршевой ступени ракеты, разработанная украинским КБ "Южное" и произведенная на заводе "Южмаш", использует два российских двигателя. После полномасштабного вторжения РФ в Украину силовые агрегаты РД-181 попали под санкции. В результате остановки поставок у Northrop Grumman осталось всего две ракеты Antares, несмотря на то, что еще несколько должны быть поставлены по контракту с NASA.

"Мы сначала разработаем полностью отечественную версию – Antares 330 – для коммерческого снабжения космической станции, а затем – совершенно новую ракету-носитель среднего класса", – заявил Скотт Лер, генеральный менеджер систем запуска и ПРО Northrop Grumman.

Последний запуск с использованием узлов из РФ намечен на начало 2023 года. Представитель Northrop Grumman сообщил Reuters, что они зафрахтовали три ракеты Falcon 9 у SpaceX в конце 2023 и 2024 году для запуска капсул Cygnus на МКС, пока Antares 330 находится в стадии разработки.

Смотрите видео: США закончили формирование созвездия спутников обнаружения ракетных ударов

По расчетам, обновленная ступень "значительно" улучшит соотношение масса ракеты/масса доставленных на орбиту грузов.

Без России. Northrop и Firefly уберут двигатели РД-181 из Antares и создадут новую ракету

Поскольку двигатели Firefly используют то же топливо, что Antares, модернизация стартовой площадки будет сведена к минимуму.

Antares 330 будет использовать семь двигателей Miranda и композитную технологию для конструкций первой ступени и баков от Firefly Aerospace, а "грумманы" обеспечат авионику, софт, конструкции второй ступени и двигатель Castor 30XL для нее. Ракеты будут собирать в цехах корпорации, запускать их также будет Northrop Grumman.

Когда ожидается запуск новой ракеты, не сообщается.

Евгений Пилипенко
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технологии космос ракета Antares двигатель Northrop Grumman Firefly Aerospace Firefly Miranda
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