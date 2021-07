Билеты на экскурсию к Ever Given, в марте перекрывшему Суэцкий канал, раскупили за день

Контейнеровоз Ever Given, в марте 2021 года севший на мель в Суэцком канале и заблокировавших судоходство в нем почти на неделю, стал туристичеким объектом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ever Given в четверг, 29 июня, прибыл в порт Роттердама в Нидерландах.

Порт предложил всем желающим билеты на 90-минутную поездку по порту на пароме мимо гигантского контейнеровоза, пока он разгружает часть своего груза примерно в 18 000 контейнеров перед рейсом в Великобританию.

Билеты стоимостью около $13 уже распроданы, отмечают журналисты.

Само судно не планирует принимать туристов на борт по соображениям безопасности и из-за эпидемиологических ограничений из-за COVID-19.

De Ever Given is in Rotterdam en blijft nog dit weekend in de haven voor het vertrekt naar Felixstowe. Wil je de Ever Given met eigen ogen zien? De FutureLand Express rijdt het gehele weekend langs het schip. Boek je tickets: https://t.co/hL5h5lKVJ0 #portofrotterdam #evergiven pic.twitter.com/ZCTAit5ucr