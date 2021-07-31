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Билеты на экскурсию к Ever Given, в марте перекрывшему Суэцкий канал, раскупили за день

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2021, 23:00
Билеты на экскурсию к Ever Given, в марте перекрывшему Суэцкий канал, раскупили за день - Фото
Буксировка Ever Given из Суэцкого канала (Фото - EPA)

Контейнеровоз Ever Given, в марте 2021 года севший на мель в Суэцком канале и заблокировавших судоходство в нем почти на неделю, стал туристичеким объектом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Ever Given в четверг, 29 июня, прибыл в порт Роттердама в Нидерландах.

Порт предложил всем желающим билеты на 90-минутную поездку по порту на пароме мимо гигантского контейнеровоза, пока он разгружает часть своего груза примерно в 18 000 контейнеров перед рейсом в Великобританию.

Билеты стоимостью около $13 уже распроданы, отмечают журналисты.

Само судно не планирует принимать туристов на борт по соображениям безопасности и из-за эпидемиологических ограничений из-за COVID-19.

  • 23 марта 2021 года при прохождении через Суэцкий канал сел на мель Ever Given - дин из крупнейших контейнеровозов в мире. Он заблокировал движение по каналу на неделю. В образовавшемся заторе оказались более 450 судов. 
  • 29 марта судно сняли с мели и движение в канале начало восстанавливаться. 
  • 12 апреля экономический суд египетского города Исмаилия арестовал контейнеровоз и потребовал компенсации убытков канала в $916 млн.
Денис Юдин
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роттердам экскурсия Ever Given
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