В Египте арестовали Ever Given. Ждут пока владелец судна оплатит $900 млн убытков

Вчера, 12 апреля, экономический суд египетского города Исмаилия наложил арест на контейнеровоз Ever Given, по вине которого Суэцкий канал оказался заблокированным на шесть дней. Условием снятия ареста является полное возмещение убытков владельцем судна, пишет местное издание Shorouk news.

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После разблокирования злополучной пробки в Суэцком канале контейнеровоз отправили на стоянку на озеро Тимсах – сейчас оно находится в окрестностях Исмаилии, в котором располагается главное управление канала.

Сразу после восстановления движения грузовых судов, управление подало в суд на собственника Ever Given, предъявив к нему претензии на сумму в $900 млн. Сегодня суд удовлетворил иск в полном объеме – эти деньги пойдут на покрытие расходов по техническому обслуживанию судна, восстановлению движения в канале, а также на оплату штрафных санкций.

Дополнительно, дело о блокировке Суэцкого канала было передано в Верховную прокуратуру – там будут расследовать, из-за каких нарушений произошла ситуация, принесшая ощутимые убытки мировой торговле.

23 марта 2021 года в Суэцком канале сел на мель Ever Given (водоизмещение 220 000 т, длина 400 м, владелец судоходной линии – Evergreen, судно принадлежит японской компании Shohei Kisen) – один из крупнейших контейнеровозов мира.

Движение по каналу оказалось заблокированным, в пробке застряли более 300 судов.

29 марта судно сняли с мели и движение в канале понемногу начало восстанавливаться.

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Дарья Мостовая

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