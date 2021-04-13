UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Египте арестовали Ever Given. Ждут пока владелец судна оплатит $900 млн убытков

13.04.2021, 14:03
В Египте арестовали Ever Given. Ждут пока владелец судна оплатит $900 млн убытков - Фото
Контейнеровоз Ever Given (фото - Suez canal authority_EPA)

Вчера, 12 апреля, экономический суд египетского города Исмаилия наложил арест на контейнеровоз Ever Given, по вине которого Суэцкий канал оказался заблокированным на шесть дней. Условием снятия ареста является полное возмещение убытков владельцем судна, пишет местное издание Shorouk news.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

После разблокирования злополучной пробки в Суэцком канале контейнеровоз отправили на стоянку на озеро Тимсах – сейчас оно находится в окрестностях Исмаилии, в котором располагается главное управление канала.

Сразу после восстановления движения грузовых судов, управление подало в суд на собственника Ever Given, предъявив к нему претензии на сумму в $900 млн. Сегодня суд удовлетворил иск в полном объеме – эти деньги пойдут на покрытие расходов по техническому обслуживанию судна, восстановлению движения в канале, а также на оплату штрафных санкций.

Дополнительно, дело о блокировке Суэцкого канала было передано в Верховную прокуратуру – там будут расследовать, из-за каких нарушений произошла ситуация, принесшая ощутимые убытки мировой торговле.

  • 23 марта 2021 года в Суэцком канале сел на мель Ever Given (водоизмещение 220 000 т, длина 400 м, владелец судоходной линии – Evergreen, судно принадлежит японской компании Shohei Kisen) – один из крупнейших контейнеровозов мира.
  • Движение по каналу оказалось заблокированным, в пробке застряли более 300 судов. 
  • 29 марта судно сняли с мели и движение в канале понемногу начало восстанавливаться.

Читайте также: "Это была не я". Женщина-капитан заявила о непричастности к пробке в Суэцком канале

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
контейнеровоз Египет арест возмещение убытков Суэцкий канал Ever Given
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 