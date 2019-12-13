Благодаря шимпанзе ученые поняли, как люди научились танцевать

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Американские ученые провели исследование и выяснили, что умение человека танцевать связано с возможностью шимпанзе чувствовать ритм и синхронно двигаться. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование.

Исследователи наблюдали за шимпанзе в зоопарке Сент-Луиса и изучение показало, что обезьяны научились синхронно двигаться, улавливая движения партнера, которые поддерживались с точностью до секунды и совместно регулировались.

По мнению ученых, танцы этих обезьян демонстрируют, что танец человека развивался в качестве одного из механизмов социальной сплоченности среди небольших групп. Это помогало снять стресс и почувствовать общность.