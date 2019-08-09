Блэкаут в Британии: остановился транспорт, обесточены дома

Сегодня вечером на большей части территории Великоборитании произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщает BBC.
Проблемы с электричеством затронули некоторые районы Лондона, а также юг, юго-запад, центр, северо-восток Бритаии и Уэльс.
Энергетическая компания National Grid заявила, что причиной отключения стал сбой в работе двух генераторов.
Сообщается, что в Лондоне сбой затронул работу уличного освещения и светофоров, а также вызвал перебои в работе железнодорожного транспорта.
Компания National Rail сообщила, что поезда на некоторых линиях ненадолго остановились из-за отключения электричества, однако потом энергоснабжение было восстановлено.
Отмечатеся, что сбой затронул железнодорожные линии, которыми управляют компании Thameslink, Southern и Gatwick Express, а также некоторые линии лондонской подземки.
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