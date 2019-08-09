Блэкаут в Британии: остановился транспорт, обесточены дома

Блэкаут в Лондоне (Фото: EPA)

Сегодня вечером на большей части территории Великоборитании произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщает BBC.

Проблемы с электричеством затронули некоторые районы Лондона, а также юг, юго-запад, центр, северо-восток Бритаии и Уэльс.

Энергетическая компания National Grid заявила, что причиной отключения стал сбой в работе двух генераторов.

Сообщается, что в Лондоне сбой затронул работу уличного освещения и светофоров, а также вызвал перебои в работе железнодорожного транспорта.

Компания National Rail сообщила, что поезда на некоторых линиях ненадолго остановились из-за отключения электричества, однако потом энергоснабжение было восстановлено.

Отмечатеся, что сбой затронул железнодорожные линии, которыми управляют компании Thameslink, Southern и Gatwick Express, а также некоторые линии лондонской подземки.

13 июля в Нью-Йорке без электроснабжения остались некоторые районы центрального Манхеттена и Верхнего Вест-Сайда.

16 июня на всей территории Аргентины и Уругвая произошло массовое отключение электроэнергии из-за сбоя системе электроснабжения.

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