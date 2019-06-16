Вся Аргентина и Уругвай остались без электричества

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В воскресенье, 16 июня, на всей территории Аргентины и Уругвая произошло массовое отключение электроэнергии из-за сбоя системе электроснабжения. Об этом говорится в сообщении энергокомпании Edesur.

"Крупный сбой в системе электрических соединений оставил Аргентину и Уругвай без электроэнергии", - написано в Twitter Edesur.

Компания обещает обновлять данные.

Отключение электроэнергии затронуло по меньшей мере 48 млн жителей.

При этом Би-Би-Си пишет, что без света остались и некоторые районы Бразилии и Парагвая. В странах приостановлено железнодорожное сообщение. Все светофоры также вышли из строя.

25 марта большая часть Венесуэлы осталась без электричества - менее чем через две недели после предыдущего блэкаута. Ранее из-за отключения света в стране, который начался 8 марта и закончился 14-го, в больницах умерли по меньшей мере 15 детей.