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23.01.2019, 15:00

Блэр о повторном референдуме по Brexit: Даст стране результат

Блэр о повторном референдуме по Brexit: Даст стране результат - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Экс-премьер Великобритании не верит, что правительству Терезы Мэй удастся провести какой-либо договор с ЕС по Brexit через парламент

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Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр выступил за проведение нового референдума о дальнейшем пребывании страны в составе Евросоюза. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Это даст стране окончательный результат", - сказал на полях Всемирного экономического форума в Давосе во вторник, 22 января.

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"Некоторые говорят, что новый референдум причинит ущерб демократии. Но ведь мы вновь обращаемся к народу, мы не спрашиваем кого-то еще. Сейчас налицо гораздо более ясное понимание того, что на самом деле означает Brexit гораздо лучшее понимание всех связанных с этим вопросов", - отметил бывший британский премьер.

Он считает, что премьер-министру Великобритании Терезе Мэй не удастся добиться успеха в вопросе о порядке и условиях Brexit и с помощью плана "Б".

"Насколько я понимаю, речь идет о том, чтобы изменить договор об условиях Brexit. Совершенно очевидно, что это вопрос, который должен решаться на переговорах между британским правительством и Европой. Лично я и другие считаем, что этот процесс - полный хаос", - сказал Блэр.

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"Относительно будущих торговых отношений с Европой нет согласия. Одна группа людей желает сохранить тесные связи с Европой. Другая группа людей желает полностью порвать с торговой системой ЕС. Мы считаем, что нужно вернуться за решением к народу, поскольку парламент парализован. Я сомневаюсь в том, что Мэй сможет провести через него какую-либо сделку. Нет большинства ни за одну форму Brexit. Поэтому самым разумным будет вернуться и спросить у народа", - подчеркнул бывший премьер-министр Великобритании.

22 января Мэй отвергла идею второго референдума о брексите.

29 марта 2019 года — определенный законодательно рубеж, до которого Британия должна выйти из ЕС. Остающиеся до этого дэдлайна дни истекают, а страна по-прежнему находится в состоянии "глубочайшего политического кризиса за последние полвека": власть никак не может определиться с тем, когда, как или даже зачем уходить из европейского блока.

С ослаблением позиций правительства Мэй, чей вариант "развода" с ЕС на той неделе законодатели отвергли 432 голосами против 202-х, некоторые парламентские группы хотят взять контроль над процессом в свои руки.

21 января премьер предложила некоторые правки в свой вариант сделки с прицелом под то, чтобы склонить на свою сторону "мятежников" среди консервативных депутатов и Демократическую юнионистскую партию (выступает за сохранение Ольстера в составе Британии).

 

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Теги: Тереза Мэй, brexit, тони блэр, повторный референдум
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