США ответят на любые агрессивные действия России против них, их интересов, союзников и партнеров. Об этом министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова вчера, 19 мая, на первой личной встрече в Исландии предостерег госсекретарь США Энтони Блинкен.

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До встречи в Рейкьявике главы дипломатий США и РФ дважды общались по телефону. Переговоры с глазу на глаз прошли на полях министерской встречи Арктического совета и длились почти два часа.

Перед встречей госсекретарь заявил журналистам, что стабильные отношения "были бы полезны нашему народу, хорошему народу России и всему миру", а "если Россия агрессивно действует против нас, партнеров и союзников, мы на это реагируем".

"США стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой", – повторили в Госдепе по итогам переговоров.

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Среди прочих тем была затронута и тема агрессии РФ против Украины. Блинкен выразил Лаврову "глубокую озабоченность" продолжающимся развертыванием российских войск в Украине и рядом с ее границами.

"Госсекретарь также подтвердил решимость президента Байдена защищать граждан США, интересы США в ответ на действия России, наносящие вред нам или нашим союзникам", – говорится в сообщении.

Лаврову встреча "показалась конструктивной". Он заявил, что увидел у главы Госдепа "понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы" и "почувствовал" у того и его команды нацеленность на это.

Глава МИД РФ снова отметил, что Кремль в отношениях с Вашингтоном хочет "равноправия".

Встреча прошла на фоне сильного ухудшения отношений стран. Они остаются без послов: Анатолий Антонов уехал на родину в марте, Джон Салливан – в апреле.

По словам Блинкена, очные переговоры Байдена и Путина пройдут "в ближайшие недели".

Во время визита в Киев в начале мая 2021-го Блинкен заявил, что украинцы "хотят видеть не только принятие законов, а и их выполнение".

Евгений Пилипенко

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