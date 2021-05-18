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Переговоры Байдена и Путина пройдут в ближайшие недели – Блинкен

18.05.2021, 16:02
Переговоры Байдена и Путина пройдут в ближайшие недели – Блинкен - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA-EFE/Graeme Jennings)

Переговоры президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина пройдут в ближайшие недели. Об этом во время пресс-конференции в Исландии сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен

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"Мы рассчитываем, что это произойдет в ближайшие недели. Мы бы предпочли иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией", – сказал он.

Он напомнил, что США ответят на действия России, если та решит предпринять безрассудные или агрессивные действия в отношении интересов США или ее союзников. 

"Не с целью поиска конфликта или его эскалации, а потому, что такие вызовы могут остаться безнаказанными", – сказал он.

  • 13 апреля Байден позвонил Путину и призвал сбавить напряженность на границах с Украиной. Он также предложил Путину встретиться "в третьей стране", чтобы поговорить.
  • 15 марта Байден подписал указ о введении новых санкций против России.
  • В РФ приняли ответные меры. 
  • В администрации Белого дома считают, что предложение Байдена в интересах президента Путина, так как оно является "мостом" для того, чтобы Россия вернулась в мировое сообщество.

Читайте также: Байден надеется встретиться с Путиным в июне в Европе

Станислав Стороженко
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Россия США владимир путин джо байден Энтони Блинкен
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