Переговоры Байдена и Путина пройдут в ближайшие недели – Блинкен

Переговоры президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина пройдут в ближайшие недели. Об этом во время пресс-конференции в Исландии сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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"Мы рассчитываем, что это произойдет в ближайшие недели. Мы бы предпочли иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией", – сказал он.

Он напомнил, что США ответят на действия России, если та решит предпринять безрассудные или агрессивные действия в отношении интересов США или ее союзников.

"Не с целью поиска конфликта или его эскалации, а потому, что такие вызовы могут остаться безнаказанными", – сказал он.

13 апреля Байден позвонил Путину и призвал сбавить напряженность на границах с Украиной. Он также предложил Путину встретиться "в третьей стране", чтобы поговорить.

15 марта Байден подписал указ о введении новых санкций против России.

В РФ приняли ответные меры.

В администрации Белого дома считают, что предложение Байдена в интересах президента Путина, так как оно является "мостом" для того, чтобы Россия вернулась в мировое сообщество.

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Станислав Стороженко

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