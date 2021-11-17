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Боевики ЧВК Вагнера и окружение Путина лечились в больнице, связанной с его дочерью – РС

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17.11.2021, 23:11
Боевики ЧВК Вагнера и окружение Путина лечились в больнице, связанной с его дочерью – РС - Фото
Медцентр Согаз (Фото: sogaz-clinic.ru)

Больница, связанная с дочерью президента России Владимира Путина, бесплатно лечила боевиков ЧВК Вагнера, ближайшее окружение Путина, а также работниц VIP-эскорта. Об этом говорится в расследовании Радио Свобода.

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По данным РС, медицинский центр Согаз в Санкт-Петербурге, на Малой Конюшенной улице, связанный со старшей дочерью Путина Марией Воронцовой, бесплатно лечил боевиков из ЧВК Вагнера, ближайших друзей президента РФ, руководителей Федеральной службы охраны и других топ-чиновников.

Директор клиники Владислав Баранов является совладельцем компании НОМЕКО, которая строила Согаз. Еще один совладелец НОМЕКО – Мария Владимировна Воронцова, одна из дочерей Путина.

По данным источника журналистов, в феврале 2018 года после разгрома ЧВК Вагнера в Сирии многие боевики попали на лечение именно в Согаз. Их пребывание было строго конфиденциальным. Их приписывали напрямую к Баранову.

"Перед их поступлением администраторам приемного отделения было разослано указание, что регистрация, лечение и вообще их пребывание в клинике должно быть строго конфиденциальным, паспорта не брать, данные вносить со слов (но информированные согласия подписывать). Как только войдут, дверь с Малой Конюшенной в приемное отделение закрыть, никого не впускать, и открыть можно только после того, как они после оформления поднимутся в палату. Сначала, в шестнадцатом году, их размещали на VIP-этаже госпиталя, чтобы они не сталкивались с другими посетителями, затем их переместили на третий этаж, рядом с реанимацией и эндоскопическим отделением, где меньше всего посетителей, в кабинет, переоборудованный под палату", – рассказал журналистам источник.

По его словам, боевики вели они себя достаточно раскованно, из палаты слышался громкий смех. Они выходили на костылях или выезжали на инвалидных креслах покурить прямо на Малую Конюшенную.

Персонал больницы называл их во внутренней переписке "спецконтингент" – они поступали с огнестрельными ранениями.

Лично к директору приписывали и так называемых "супервипов" – ближайшее окружение президента РФ.

По информации источника РС, в клинике Согаз также есть группа пациентов – "спортсменки", которые регулярно сдавали кровь на ВИЧ, сифилис, гепатит и "иногда проходили быстрое обследование у гинеколога". О результатах их анализов необходимо было сообщать непосредственно директору Баранову. Источник и авторы расследования считают, что девушки – элитные эскортницы.

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Наталия Медведева
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чвк вагнера владимир путин согаз Мария Воронцова
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