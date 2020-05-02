Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, которые лечили его от коронавируса

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс (фото - ЕРА)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс назвали своего недавно родившегося мальчика Уилфред Лори Николас Джонсон. Одно из имен — дань уважения врачам, которые вылечили Джонсона от коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

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Ребенок родился через несколько недель после того, как премьер был выписан из реанимации после лечения от COVID-19.

Имя Уилфред мальчик получил в честь дедушки Джонсона, Лори — в честь дедушки Кэрри Саймоднс, а Николас — в честь двух врачей Ника Прайса и Ника Харта, которые лечили Джонсона.

По словам политического корреспондента ВВС Джонатана Блейка, решение отдать должное медикам - это "понимание того, насколько серьезными были последствия для премьер-министра" после заражения вирусом.

27 апреля сообщалось , что переболевший коронавирусом Джонсон вернулся в свою лондонскую резиденцию на Даунинг-стрит, 10, и впервые после болезни появился на публике с обращением.

29 апреля Джонсон и Саймондс объявили о рождении ребенка.