Борис Джонсон пойдет в отпуск по уходу за ребенком

Борис Джонсон (Фото: Valda Kalnina/EPA)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен взять декретный отпуск после того, как летом у него и его партнерши Кэрри Симондс родится ребенок. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает The Guardian.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное.

Джонсон сообщил, что собирается уйти в отпуск на две недели. На это время правительство может возглавить первый госсекретарь и министр иностранных дел Доминик Рааб.

The Guardian сообщает, что в отпуск по уходу за ребенком уходили бывшие премьер-министры Великобритании Дэвид Кэмерон и Тони Блэр.

Ранее Джонсон и Симондс объявили о том, что ждут ребенка, и о помолвке.

13 декабря Консервативная партия победила на выборах в парламент Великобритании, Джонсон сохранил пост премьера.

31 января Великобритания покинула Евросоюз, Джонсон выполнил свое обещание о том, что его правительство завершит процесс Brexit.