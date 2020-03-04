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Борис Джонсон пойдет в отпуск по уходу за ребенком

Борис Джонсон пойдет в отпуск по уходу за ребенком - Фото
Борис Джонсон (Фото: Valda Kalnina/EPA)
04.03.2020, 06:32

Премьер-министр Великобритании летом собирается уйти в декретный отпуск после того, как у него и его партнерши родится ребенок

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен взять декретный отпуск после того, как летом у него и его партнерши Кэрри Симондс родится ребенок. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает The Guardian.

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Джонсон сообщил, что собирается уйти в отпуск на две недели. На это время правительство может возглавить первый госсекретарь и министр иностранных дел Доминик Рааб.

The Guardian сообщает, что в отпуск по уходу за ребенком уходили бывшие премьер-министры Великобритании Дэвид Кэмерон и Тони Блэр.

Ранее Джонсон и Симондс объявили о том, что ждут ребенка, и о помолвке.

  • 13 декабря Консервативная партия победила на выборах в парламент Великобритании, Джонсон сохранил пост премьера.
  • 31 января Великобритания покинула Евросоюз, Джонсон выполнил свое обещание о том, что его правительство завершит процесс Brexit.
Денис Юдин
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