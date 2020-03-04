Борис Джонсон пойдет в отпуск по уходу за ребенком

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен взять декретный отпуск после того, как летом у него и его партнерши Кэрри Симондс родится ребенок. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает The Guardian.
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Джонсон сообщил, что собирается уйти в отпуск на две недели. На это время правительство может возглавить первый госсекретарь и министр иностранных дел Доминик Рааб.
The Guardian сообщает, что в отпуск по уходу за ребенком уходили бывшие премьер-министры Великобритании Дэвид Кэмерон и Тони Блэр.
Ранее Джонсон и Симондс объявили о том, что ждут ребенка, и о помолвке.