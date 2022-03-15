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Бой за Мариуполь, подготовка сил оккупантов под Харьковом. Сводка с фронта от Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 04:23
Бой за Мариуполь, подготовка сил оккупантов под Харьковом. Сводка с фронта от Генштаба - Фото
Разбитая техника войск России (Фото – Генштаб)

Российские оккупанты не проводят наступательных действий, но на многих направлениях ведутся бои. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на 24:00.

Согласно сообщению, россияне продолжают формировать дополнительные боевые подразделения. Усилить свои войска оккупанты хотят на Харьковском направлении, говорят в Генштабе. Также они перегруппируются и закрепляются на позициях возле Сум, Ахтырки, Харькова и Изюма. У них есть проблемы со снабжением боеприпасами на огневые позиции, добавили в ведомстве.

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Бои продолжаются по всей линии фронта. В частности – в ряде населенных пунктов на северо-востоке, северо-западе и к западу от Киева. Также идут бои в Броварском районе (н.п. Лукаши). Враг готовится возобновить наступление на Бровары.

Бои идут в Северской области, в частности около Славутича и Ромнов. На Слобожанщине оккупанты пытаются окружить Сумы. Идут бои в районах Сватового, Изюма, Балаклеи. Также – в некоторых городах на юго-западе Харьковской области, близ Чугуева и к северу и югу от Харькова.

Враг снова пробовал захватить Мариуполь. Украинцы отбили атаки: убиты 150 оккупантов, сожжены два танка, семь БМП и один БТР. Враг отступил.

Идут бои в нескольких городах к югу от Николаева. Также – в нескольких городах к югу от Кривого Рога. Также оккупанты пытаются прорваться к Угледару (Донецкая обл.). Возле Каменки (Авдеевское направление) оккупанты понесли значительные потери и отошли.

На море признаков для высадки десанта РФ не обнаружено.

На Волыни есть большая угроза провокаций на территории Беларуси, чтобы втянуть ее в войну, добавляют в Генштабе.

Подробный перечень городов, возле которых идут бои – в сообщении Генштаба.

Александр Мясищев
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российское вторжение
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