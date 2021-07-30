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Бразилия отменит контракт на поставку российской вакцины Sputnik V против COVID-19

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2021, 22:37
Бразилия отменит контракт на поставку российской вакцины Sputnik V против COVID-19 - Фото
Вакцина Sputnik V (Фото: EPA-EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Бразилия отменит подписанный в марте контракт на поставку 10 миллионов доз российской вакцины против коронавируса Sputnik V. Об этом заявил министр здравоохранения Марсело Кейрога, передает Reuters.

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По словам Кейрога, этот шаг вызван истечением сроков регистрации Sputnik V бразильским регулятором в сфере здравоохранения Anvisa, которому не предоставили необходимые данные о вакцине.

Министр добавил, что национальная программа иммунизации Бразилии в настоящее время не нуждается в российской вакцине, но это может измениться, если Anvisa лицензирует Sputnik V.

Соглашение об импорте 10 миллионов доз Sputnik V было подписано с бразильской фармацевтической компанией Uniao Quimica, которая также планировала производить вакцину.

С начала пандемии в Бразилии зарегистрировано около 20 миллионов случаев заражения COVID-19 и более 550 000 связанных с ним смертей. Со времени пика эпидемии в апреле количество ежедневных смертей снизилось более чем наполовину. Страна занимает второе место в мире по количеству погибших от COVID-19.

  • 27 апреля фармацевтический регулятор Бразилии (Anvisa) рекомендовал запретить импорт и использование Sputnik V, так как в ее составе нашли способный к размножению аденовирус.
  • 23 июля сообщалось, что Россия "задолжала" Аргентине более 18 млн доз вакцины Sputnik V, из-за чего контракт на поставки может быть официально расторгнут. 

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Наталия Медведева
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вакцина Бразилия коронавирус Sputnik V
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