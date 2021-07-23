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Аргентина угрожает разорвать контракт с Россией на поставки Sputnik V

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2021, 10:17
Аргентина угрожает разорвать контракт с Россией на поставки Sputnik V - Фото
Вакцина Sputnik V (фото — ЕРА)

Россия "задолжала" Аргентине более 18 млн доз вакцины Sputnik V, из-за чего контракт на поставки может быть официально расторгнут. Советница президента Аргентины Сесилия Николини отправила об этом письмо в Российский фонд прямых инвестиций, передает La Nacion.

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Николини отметила, что схема Sputnik V предусматривает два компонента, которые отличаются и не являются взаимозаменяемыми, в отличие от большинства других вакцин от COVID-19.

"Нам срочно нужен второй компонент. На данный момент контракт рискует быть официально расторгнут", – говорится в письме.

Аргентина договорилась с Россией о поставках около 30 млн доз Sputnik V, из которых она получила около 11,86 млн. Из первого компонента в страну поступило 9,37 млн доз, а из второго – только 2,49 млн. 

В письме говорится, что вторые дозы требуются стране срочно – их ждут миллионы получивших первый компонент.

По словам Никколини, аргентинские власти понимают, что Россия переживала "производственные трудности", но прошло семь месяцев с начала поставок, и в Аргентину начали поступать вакцины от других стран – по графику и на регулярной основе.

Помимо Sputnik V, в Аргентине применяют вакцины AstraZeneca и Sinopharm. Также несколько дней назад страна получила от США вакцину Moderna.

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Оксана Житнюк
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вакцина коронавирус Sputnik V   COVID-19
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