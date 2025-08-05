Бразильский суд отправил Болсонару под домашний арест, несмотря на давление Трампа
Верховный суд Бразилии отправил бывшего президента Жаира Болсонару под домашний арест, несмотря на ужесточение тарифов и санкций со стороны президента США Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters.
Судья Александр де Мораес, находящийся под санкциями США за "подавление свободы слова", выдал ордер на арест экс-президента за якобы нарушение им судебного запрета на публичные комментарии.
В новом решении судья также запретил Болсонару пользоваться мобильным телефоном и принимать посетителей, за исключением адвокатов и сотрудников суда.
После объявления постановления о домашнем аресте Государственный департамент США осудил действия Мораеса. По мнению американского дипломатического ведомства, он использует бразильские институты, чтобы "заглушить оппозицию и угрожать демократии".
Государственный департамент заявил, что Соединенные Штаты "привлекут к ответственности всех, кто способствует и подстрекает к таким действиям".
Таким образом, арест Болсонару дает президенту США повод для введения дополнительных мер против Бразилии, отмечает агентство.
- Болсонару судят по обвинению в попытке государственного переворота после поражения на выборах 2022 года, где президентом был избран Луис Инасио Лула да Силва.
- Трамп назвал это дело "охотой на ведьм" и 10 июля ввел 50% тариф на бразильские товары, который вступит в силу в среду, 6 августа.
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