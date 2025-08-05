Бразильский суд отправил Болсонару под домашний арест, несмотря на давление Трампа

Эта мера предосторожности дает президенту США повод для введения дополнительных мер против Бразилии

Жаир Болсонару (Фото: Isac Nóbrega/PR/gov.br)

Верховный суд Бразилии отправил бывшего президента Жаира Болсонару под домашний арест, несмотря на ужесточение тарифов и санкций со стороны президента США Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters.

Судья Александр де Мораес, находящийся под санкциями США за "подавление свободы слова", выдал ордер на арест экс-президента за якобы нарушение им судебного запрета на публичные комментарии.

В новом решении судья также запретил Болсонару пользоваться мобильным телефоном и принимать посетителей, за исключением адвокатов и сотрудников суда.

После объявления постановления о домашнем аресте Государственный департамент США осудил действия Мораеса. По мнению американского дипломатического ведомства, он использует бразильские институты, чтобы "заглушить оппозицию и угрожать демократии".

Государственный департамент заявил, что Соединенные Штаты "привлекут к ответственности всех, кто способствует и подстрекает к таким действиям".

Таким образом, арест Болсонару дает президенту США повод для введения дополнительных мер против Бразилии, отмечает агентство.