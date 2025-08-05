Бразильський суд відправив Болсонару під домашній арешт, попри тиск Трампа

Запобіжний захід дає президенту США привід для запровадження додаткових заходів проти Бразилії

Жаїр Болсонару (Фото: Isac Nóbrega/PR/gov.br)

Верховний суд Бразилії відправив колишнього президента Жаїра Болсонару під домашній арешт попри посилення тарифів та санкцій з боку президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.

Суддя Александр де Мораес, який перебуває під американськими санкціями за "придушення свободи слова", видав ордер на арешт експрезидента через нібито порушення ним судової заборони на публічні коментарі.

У новому рішенні суддя також заборонив Болсонару користуватися мобільним телефоном та приймати відвідувачів, за виключенням адвокатів та працівників суду.

Після оголошення постанови про домашній арешт Державний департамент США засудив дії Мораеса. На думку американського дипломатичного відомства, він використовує бразильські інституції, щоб "змусити замовкнути опозицію та погрожувати демократії".

Держдеп заявив, що Сполучені Штати "притягнуть до відповідальності всіх, хто сприяє та підбурює до таких дій".

Таким чином арешт Болсонару дає президенту США привід для запровадження додаткових заходів проти Бразилії, зазначає агенція.