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Brexit. В ЕС предупредили Лондон о последствиях

Brexit. В ЕС предупредили Лондон о последствиях - Фото
Brexit, Британия (фото — пресс-служба Европарламента)
31.01.2020, 07:45

В ЕС отметили, что выход Великобритании из Евросоюза, который состоится в ночь на 1 февраля, вызывает "смешанные чувства"

Великобритания может потерять полноценный доступ к европейскому рынку после Brexit, который произойдет сегодня в полночь по центральноевропейскому времени. Соответствующее предупреждение озвучили глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европарламента Давид Сассоли, передает DW.

Их гостевую колонку опубликовала 31 января немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Политики обратили внимание на то, что ни одно решение не может остаться без последствий.

"Когда сегодняшний день подойдет к концу, завершится и более чем 45-летнее членство Соединенного Королевства в Европейском Союзе. У нас, председателей трех важнейших органов ЕС, как и у многих других - сегодняшний день неизбежно вызывает стремление задуматься и смешанные чувства", - отметили авторы публикации.

Они уточнили, что думают о британцах в составе институтов ЕС, которые помогли улучшить жизнь миллионов европейцев.

"Мы думаем о Соединенном Королевстве и его народе, его творчестве, их изобретательности, их культуре и их традициях, которые до сегодняшнего дня в значительной степени влияли на имидж нашего Союза", - отметили политики, пообещав найти новые пути для сотрудничества с Лондоном как с "союзником и партнером".

  • Парламент Великобритании принял документ об условиях Brexit 22 января, после этого документ одобрила королева Елизавета II и он стал законом.
  • 29 января Европейский парламент большинством голосов проголосовал за выход Великобритании из ЕС. Соглашение поддержал 621 парламентарий, против выступили 49, 13 депутатов воздержались.
  • 30 января Совет Европейского союза окончательно утвердил выход Великобритании из ЕС. В ночь на 1 февраля 2020 года Великобритания перестанет быть государством-членом ЕС и будет считаться третьей страной.

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ЕС урсула фон дер ляйен brexit Шарль Мишель Давид Сассоли
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