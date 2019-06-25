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25.06.2019, 07:30

Brexit: в Facebook не нашли доказательств вмешательства России

Brexit: в Facebook не нашли доказательств вмешательства России - Фото
Фото: pixabay.com

Руководство Facebook заявило, что внутреннее расследование не выявило доказательств попыток России повлиять на референдум через соцсеть

Внутреннее расследование Facebook не выявило "никаких доказательств" вмешательства России в ход референдума по Brexit в июне 2016 года с помощью соцсети. Об этом заявил вице-президент Facebook, директор по коммуникациям Николас Клегг, пишет Deutsche Welle.

По его словам, компания провела внутренний анализ данных и не нашла ни одной "существенной попытки" со стороны внешних сил повлиять на исход голосования.

Клегг отметил, что сейчас есть соблазн объяснять политическое землетрясение в Великобритании "заговором". Но он считает, что скептические настроения британцев относительно членства в Евросоюзе имеют "более глубокие корни".

При этом вице-президент Facebook заявил о необходимости государственного регулирования соцсетей и создания новых норм по защите данных и ведения избирательных кампаний, а также оценки высказываний, которые разжигают ненависть.

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Теги: facebook, brexit, соцсеть, референдум
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