Brexit: в Facebook не нашли доказательств вмешательства России

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Внутреннее расследование Facebook не выявило "никаких доказательств" вмешательства России в ход референдума по Brexit в июне 2016 года с помощью соцсети. Об этом заявил вице-президент Facebook, директор по коммуникациям Николас Клегг, пишет Deutsche Welle.

По его словам, компания провела внутренний анализ данных и не нашла ни одной "существенной попытки" со стороны внешних сил повлиять на исход голосования.

Клегг отметил, что сейчас есть соблазн объяснять политическое землетрясение в Великобритании "заговором". Но он считает, что скептические настроения британцев относительно членства в Евросоюзе имеют "более глубокие корни".

При этом вице-президент Facebook заявил о необходимости государственного регулирования соцсетей и создания новых норм по защите данных и ведения избирательных кампаний, а также оценки высказываний, которые разжигают ненависть.