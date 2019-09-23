Чарльз Роули (скриншот из видео NBC News)

Пострадавшему от отравления боевым ядом Новичок британцу следует судиться с властями его страны в тамошнем суде, а не пытаться отсудить у России £1 млн. Как пишет пропагандистское агентство ТАСС, так выразился анонимный представитель посольства РФ в Британии.

Британца со спутницей в прошлом году госпитализировали в Эймсбери: Стерджес вскоре умерла, а Роули выжил, но получил долговременные проблемы со здоровьем. Газета Daily Mirror со ссылкой на адвоката потерпевшего написала, что он якобы планирует подать на РФ в суд, чтобы истребовать £1 млн компенсации.

"Что касается гипотетического иска к России, то напомним, что в силу принципа суверенного равенства государство Россия неподсудно судам государства Великобритания, и наоборот", - заявил дипломат.

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Сотрудник МИД РФ пожаловался, что Лондон "упрямо отказал" Москве, которая "хотела сотрудничества" в расследовании дела об отравлении Новичком в Англии, и перевел акцент на британские власти.

"Держа потерпевшего в неведении относительно обстоятельств его собственного отравления, Лондон со всей очевидностью нарушает его права", - заявил сотрудник дипмиссии РФ в Лондоне.

Справка. 30 июня 2018-го в Эймсбери, графство Уилтшир, Британия, Стёрджесс и Роули получили отравление Новичком. 8 июля первая скончалась. Выяснилось, что найденный на улице флакон женщина приняла за духи и нанесла его содержимое на руки и лицо. Эймсбери расположен в 11 км от Солсбери, где в марте спецслужбы РФ пытались убить бывшего двойного агента ФСБ Сергея Скрипаля; следствие считает, что Новичок агенты ГРУ проносили именно в том флаконе, а затем просто выбросили его. Россия все отвергает.

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