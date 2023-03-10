UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Британия и Франция подпишут соглашение о разработке оружия для защиты от России

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2023, 09:59
Британия и Франция подпишут соглашение о разработке оружия для защиты от России - Фото
Владимир Путин (скриншот из видеозаписи)

Сегодня в Париже Риши Сунак и Эмманюэль Макрон подпишут соглашение о сотрудничестве Великобритании и Франции в разработке высокоточного ударного оружия для борьбы с российской агрессией. Об этом сообщает Sky News.

Кроме соглашения по оружию, два лидера также намерены договориться о более тесном сотрудничестве в подготовке украинских морских пехотинцев и поставке оружия Украине.

Сунак сказал, что Запад столкнулся с "беспрецедентными угрозами", и что он и его французский коллега хотели бы "укрепить" НАТО, чтобы оборонный альянс был "готов принять вызовы будущего".

В ходе переговоров в Елисейском дворце заявили на Даунинг-стрит, премьер-министр и президент признают Россию наибольшей угрозой как европейской, так и глобальной безопасности.

Ожидается, что в ходе обсуждения Сунак и Макрон дадут добро на усиление военной координации Великобритании и Франции, включая договоренность о совместной разработке "высокоточного ударного оружия следующего поколения".

Официальные лица заявили, что проект создаст такой потенциал дальнего действия, который необходим НАТО для "защиты от растущей угрозы со стороны России".

  • В недавно опубликованном ежегодном обзоре угроз, который подготовили разведслужбы США, говорится, что по мере того, как для России будут нарастать последствия проигрышей в войне против Украины, Кремль все больше будет делать ставку на свои ядерные, кибернетические и космические ресурсы.

Читайте также: "Наступает критический момент". Китай уверяет, что его отношения с Россией – "не угроза никому"

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия оружие эмманюэль макрон риши сунак
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 