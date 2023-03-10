Британия и Франция подпишут соглашение о разработке оружия для защиты от России

Сегодня в Париже Риши Сунак и Эмманюэль Макрон подпишут соглашение о сотрудничестве Великобритании и Франции в разработке высокоточного ударного оружия для борьбы с российской агрессией. Об этом сообщает Sky News.

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Кроме соглашения по оружию, два лидера также намерены договориться о более тесном сотрудничестве в подготовке украинских морских пехотинцев и поставке оружия Украине.

Сунак сказал, что Запад столкнулся с "беспрецедентными угрозами", и что он и его французский коллега хотели бы "укрепить" НАТО, чтобы оборонный альянс был "готов принять вызовы будущего".

В ходе переговоров в Елисейском дворце заявили на Даунинг-стрит, премьер-министр и президент признают Россию наибольшей угрозой как европейской, так и глобальной безопасности.

Ожидается, что в ходе обсуждения Сунак и Макрон дадут добро на усиление военной координации Великобритании и Франции, включая договоренность о совместной разработке "высокоточного ударного оружия следующего поколения".

Официальные лица заявили, что проект создаст такой потенциал дальнего действия, который необходим НАТО для "защиты от растущей угрозы со стороны России".

В недавно опубликованном ежегодном обзоре угроз, который подготовили разведслужбы США, говорится, что по мере того, как для России будут нарастать последствия проигрышей в войне против Украины, Кремль все больше будет делать ставку на свои ядерные, кибернетические и космические ресурсы.

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Вадим Ребрина

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