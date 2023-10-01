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Британия по срочному запросу НАТО отправляет в Косово батальон миротворцев

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2023, 23:52
Британия по срочному запросу НАТО отправляет в Косово батальон миротворцев - Фото
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В ответ на экстренный запрос НАТО Великобритания отправляет в Косово батальон миротворцев. Об этом заявил министр обороны страны Грант Шаппс.  

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"По срочному запросу НАТО я санкционировал активизацию батальона британских солдат для поддержания мира в Косово. В ближайшие дни сотни военнослужащих будут задействованы для обеспечения безопасности и свободы всех жителей Косово, и я знаю, что Великобритания будет ими гордиться". – сказал Шаппс.

24 сентября группа из примерно 30 вооруженных этнических сербов на бронированных автомобилях вступила в бой с полицией возле села Баньска. В перестрелке погиб полицейский и трое нападавших. 

На следующий день полиция Косово показала арсенал оружия и снаряжения, изъятый у боевиков.

Власти Косово объявили 25 сентября днем ​​траура и назвали произошедшее террористической атакой "группы хорошо вооруженных боевиков, оснащенных, профессионально подготовленных и финансируемых" Сербией.

В ответ президент Сербии Александар Вучич обвинил руководство Косово в проведении антисербских "этнических чисток" при поддержке якобы "части международного сообщества". Он отрицает причастность Белграда к нападению, которое он назвал "абсолютно предосудительным". Вучич заявил, что боевики были местными сербами, которые "не хотят больше страдать от террора".

НАТО и Евросоюз призвали Сербию к сдержанности и деэскалации. По сообщениям Брюсселя, Белград начал концентрировать войска на границе с Косово, а том числе две танковые дивизии. Вучич заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности.

Сербия не признает Косово независимом государством и заявляет о якобы репрессиях в отношении живущих там сербов.  

  • Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал нападение "неприемлемым", призвал Косово и Сербию избегать наращивания напряженности и "немедленно вернуться к диалогу при содействии ЕС".
Сергей Бережной
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