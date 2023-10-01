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Британія за терміновим запитом НАТО відправляє в Косово батальйон миротворців

Этот материал также доступен на русском
01.10.2023, 23:52
Британія за терміновим запитом НАТО відправляє в Косово батальйон миротворців - Фото

У відповідь на екстрений запит НАТО Велика Британія надсилає до Косова батальйон миротворців. Про це заявив міністр оборони країни Грант Шаппс.

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"За терміновим запитом НАТО я санкціонував активізацію батальйону британських солдатів для підтримки миру в Косово. Найближчими днями сотні військовослужбовців будуть задіяні для забезпечення безпеки і свободи всіх жителів Косова, і я знаю, що Велика Британія пишатиметься ними". – сказав Шаппс.

24 вересня група з приблизно 30 озброєних етнічних сербів на броньованих автомобілях розпочала бій із поліцією біля села Баньська. У перестрілці загинув поліцейський та троє нападників.

Наступного дня поліція Косова показала арсенал зброї та спорядження, вилучений у бойовиків.

Влада Косова оголосила 25 вересня днем ​​жалоби і назвала подію терористичною атакою "групи добре озброєних бойовиків, оснащених, професійно підготовлених і фінансованих" Сербією.

У відповідь президент Сербії Александар Вучич звинуватив керівництво Косова у проведенні антисербських "етнічних чисток" за підтримки нібито "частини міжнародної спільноти". Він заперечує причетність Белграда до нападу, який він назвав "абсолютно ганебним". Вучич заявив, що бойовики були місцевими сербами, які "не хочуть більше страждати від терору".

НАТО та Євросоюз закликали Сербію до стриманості та деескалації. За повідомленнями Брюсселя, Белград почав концентрувати війська на кордоні з Косово, в тому числі дві танкові дивізії. Вучич заявив, що ці повідомлення не відповідають дійсності.

Сербія не визнає Косово незалежною державою і заявляє про нібито репресії щодо сербів, які там живуть.

  • Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав напад "неприйнятним", закликав Косово та Сербію уникати нарощування напруженості та "негайно повернутися до діалогу за сприяння ЄС".
Сергій Бережний
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миротворціВелика БританіяБалканиСербіяКосовоГрант Шаппс
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