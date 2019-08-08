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Британский корабль сопровождал военный корвет РФ в Ла-Манше: фото

Британский корабль сопровождал военный корвет РФ в Ла-Манше: фото - Фото
Британский корабль сопровождает корвет РФ (Фото: Rory Arnold/https://www.royalnavy.mod.uk)
08.08.2019, 13:37

Британский HMS "Forth" сопровождал российский корвет "Василий Быков"

Патрульный корабль Великобритании HMS "Forth" был отправлен в Ла-Манш для сопровождения российского военного корвета "Василий Быков", который выходил из акватории Северного моря, приняв участие в праздновании Дня военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. Об этом британский флот сообщает на сайте

"Британский корабль HMS "Forth" на днях вернулся в британские воды после своего первого визита в иностранный порт и сразу был отправлен для сопровождения российского корабля "Василий Быков", - заявляют в ВМФ Британии. 

Командир корабля HMS "Forth", лейтенант Семюэль Филдс заявил, что для его корабля это было особенно напряженное время, потому что они до сих продолжают проверку его возможностей: "Я горжусь командой судна, которая приняла этот дополнительный вызов". 

Теперь судно продолжит готовиться к своему будущему размещению на Фолклендских островах, которое состоится в этом году. Там HMS "Forth" заменит HMS "Clyde" в качестве патрульного судна. 

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британия ла-манш ВМФ
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