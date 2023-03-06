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Брюссель хочет привлечь к передаче ВСУ боеприпасов членов ЕС и "единомышленников" – Pais

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 10:30
Брюссель хочет привлечь к передаче ВСУ боеприпасов членов ЕС и
Жозеп Боррель (Фото: ЕРА)

Брюссель призывает страны ЕС направить в Украину боеприпасы из своих арсеналов или незавершенных заказов, в частности артиллерию калибра 155 мм, и обещает выделить 1 млрд евро на компенсацию и совместные закупки в рамках пакета поддержки. Кроме того, Брюссель планирует привлечь к схеме закупок страны, не являющиеся членами ЕС, передает El Pais.

Ранее сообщалось, что 2 марта 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна была представить государствам-членам ЕС план из трех компонентов, который обеспечит не только поставки Украине, но и пополнение запасов снарядов в странах Евросоюза.
Издание пишет, что для того, чтобы замотивировать европейские страны к поставкам боеприпасов Украине и снизить уровень их обеспокоенности исчерпанными арсеналами, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель предлагает новую схему, предусматривающую компенсацию до 90% боеприпасов, которые уже отправили в Украину.

Брюссель также планирует привлечь к схеме совместных закупок страны, не являющиеся членами ЕС, но являющиеся "единомышленниками". Отмечается, что такой шаг позволит придать этой схеме "больший потенциал", поскольку оборонная промышленность обычно работает по требованию и сталкивается с проблемой оптимизации производства.

Предложение сосредоточено в первую очередь на дальнобойной 155-миллиметровой артиллерии, но следующим неотложным этапом будет поставка Киеву 120-миллиметровых боеприпасов для минометов, с помощью которых Силы обороны отражают массированные небольшие штурмы россиян.

  • 27 февраля 2023 года в болгарском Костенце после перерыва в 35 лет оружейный завод "Терем" начал производить 122-миллиметровые снаряды советского образца для ВСУ.
  • 5 марта Президент Сербии Вучич назвал ложью слух о том, что его страна продавала оружие Украине.

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Мілана Головань
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