Брюссель хочет привлечь к передаче ВСУ боеприпасов членов ЕС и "единомышленников" – Pais
Брюссель призывает страны ЕС направить в Украину боеприпасы из своих арсеналов или незавершенных заказов, в частности артиллерию калибра 155 мм, и обещает выделить 1 млрд евро на компенсацию и совместные закупки в рамках пакета поддержки. Кроме того, Брюссель планирует привлечь к схеме закупок страны, не являющиеся членами ЕС, передает El Pais.
Брюссель также планирует привлечь к схеме совместных закупок страны, не являющиеся членами ЕС, но являющиеся "единомышленниками". Отмечается, что такой шаг позволит придать этой схеме "больший потенциал", поскольку оборонная промышленность обычно работает по требованию и сталкивается с проблемой оптимизации производства.
Предложение сосредоточено в первую очередь на дальнобойной 155-миллиметровой артиллерии, но следующим неотложным этапом будет поставка Киеву 120-миллиметровых боеприпасов для минометов, с помощью которых Силы обороны отражают массированные небольшие штурмы россиян.
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