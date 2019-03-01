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01.03.2019, 23:54

Бухарестскaя девяткa назвала цель постройки Крымского моста

Бухарестскaя девяткa назвала цель постройки Крымского моста - Фото
Фото: EPA

Страны восточного фланга НАТО обеспокоены эскалацией напряженности на Черном и Азовском морях

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Россия построила Крымский мост с геополитической целью. У такому мнению пришли участники саммита Бухарестской девятки в словацком Кошице, передает Европейская правда.

Участники саммита приняли совместную декларацию, в которой заявили об обеспокоенности продолжающимся конфликтом на востоке Украины и недавней напряженностью в Азовском и Черном морях, ставшей реультатом незаконной аннексии Крыма и наращивания военных ресурсов.

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Морская эскалация в декларации названа еще одним проявлением пренебрежения России с международным правом, ее конфронтационной модели поведения и использования военных, а также невоенных мер, таких как строительство моста через Керченский пролив для продвижения своих геополитических целей.

Бухарестская девятка - это страны восточного фланга Североатлантического альянса Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария. В ноябре 2015 года во время саммита в Бухаресте эти государства подписали совместную декларацию, в которой заявили, что объединят усилия для обеспечения там, где это необходимо, сильного и сбалансированного военного присутствия НАТО в регионе.

Ранее сегодня министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что России не удастся завладеть Черным морем, оно может стать для РФ "бермудским треугольником".

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Теги: крымский мост, черное море, Бухарестская девятка
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