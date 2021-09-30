Бывшего президента Франции Саркози приговорили к году лишения свободы

Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к году лишения свободы за незаконное финансирование избирательной кампании. Об этом сообщает Le Monde.

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Парижский уголовный суд приговорил Саркози к году тюремного заключения за незаконное финансирование кампании по выборам президента Франции в 2012 году. Отбывать срок наказания Саркози будет дома под электронным наблюдением.

Вместе с Саркози к трем с половиной годам лишения свободы (два из них условно) приговорен бывший руководитель его избирательной кампании Гийом Ламбер. Президент ассоциации по финансированию кампании Саркози Филипп Бриан получил два года тюремного заключения (один из них условно).

Всего кроме Саркози виновными в незаконном финансировании его кампании признаны 13 человек.

Саркози не явился на заседание, где ему вынесли приговор.

Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год.

В марте 2018 года Саркози задержали по подозрению о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года.

Саркози также обвинили в пассивной коррупции, нелегальном финансировании избирательной кампании и сокрытии государственных средств Ливии.

16 октября 2020 года Саркози обвинили в создании преступной группы.

В марте 2021 года Саркози приговорили к трем годам тюрьмы по обвинению в коррупции и взяточничестве.

Денис Юдин

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