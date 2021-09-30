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Бывшего президента Франции Саркози приговорили к году лишения свободы

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2021, 13:20
Бывшего президента Франции Саркози приговорили к году лишения свободы - Фото
Николя Саркози (Фото: EPA)

Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к году лишения свободы за незаконное финансирование избирательной кампании. Об этом сообщает Le Monde.

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Парижский уголовный суд приговорил Саркози к году тюремного заключения за незаконное финансирование кампании по выборам президента Франции в 2012 году. Отбывать срок наказания Саркози будет дома под электронным наблюдением.

Вместе с Саркози к трем с половиной годам лишения свободы (два из них условно) приговорен бывший руководитель его избирательной кампании Гийом Ламбер. Президент ассоциации по финансированию кампании Саркози Филипп Бриан получил два года тюремного заключения (один из них условно).

Всего кроме Саркози виновными в незаконном финансировании его кампании признаны 13 человек.

Саркози не явился на заседание, где ему вынесли приговор.

Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год.

Денис Юдин
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лишение свободы николя саркози
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