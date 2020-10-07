UA

Бывшему вице-президенту Мальдив дали 20 лет тюрьмы за взятку и отмывание денег

07.10.2020, 09:37
Бывшему вице-президенту Мальдив дали 20 лет тюрьмы за взятку и отмывание денег - Фото
Ахмед Адиб (Фото - скриншот из видео - YouTube)

Экс-вице-президента Мальдив Ахмеда Адиба посадили в тюрьму на 20 лет за получение взятки

На Мальдивах к 20 годам тюрьмы приговорили экс-вице-президента страны Ахмеда Адиба. Он признал себя виновным во взяточничестве, отмывании денег и злоупотреблении властью. Об этом сообщает France24 со ссылкой на AFP

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Также суд назначил Адибу штраф в размере $129 000. Адиба обвинили в нанесении ущерба государства в размере $260 млн. Адиб предоставил в аренду острова страны за взятку. Президент Абдулла Ямин уже отбывает пятилетний тюремный срок из-за отмывания денег.

Ранее Адиба подозревали в покушении на убийство Ямина, однако в 2018 году с него сняли все обвинения.

  • В сентябре на Мальдивах запустили услугу для удаленной работы в карантин. Стоимость одной недели в уединении составит $23 250. Максимально возможный срок "удаленки" – 21 день.
Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
коррупция Мальдивы Ахмед Адиб Абдулла Ямин

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
4 года в 14 цифрах. Как изменился ПриватБанк спустя четыре года после национализации

Партнер проекта – ПриватБанк4 года в 14 цифрах. Как изменился ПриватБанк спустя четыре года после национализации
 