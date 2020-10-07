Бывшему вице-президенту Мальдив дали 20 лет тюрьмы за взятку и отмывание денег

Экс-вице-президента Мальдив Ахмеда Адиба посадили в тюрьму на 20 лет за получение взятки

На Мальдивах к 20 годам тюрьмы приговорили экс-вице-президента страны Ахмеда Адиба. Он признал себя виновным во взяточничестве, отмывании денег и злоупотреблении властью. Об этом сообщает France24 со ссылкой на AFP.

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Также суд назначил Адибу штраф в размере $129 000. Адиба обвинили в нанесении ущерба государства в размере $260 млн. Адиб предоставил в аренду острова страны за взятку. Президент Абдулла Ямин уже отбывает пятилетний тюремный срок из-за отмывания денег.

Ранее Адиба подозревали в покушении на убийство Ямина, однако в 2018 году с него сняли все обвинения.

В сентябре на Мальдивах запустили услугу для удаленной работы в карантин. Стоимость одной недели в уединении составит $23 250. Максимально возможный срок "удаленки" – 21 день.

Владислав Сердюк

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