Бывшему вице-президенту Мальдив дали 20 лет тюрьмы за взятку и отмывание денег
07.10.2020, 09:37
Ахмед Адиб (Фото - скриншот из видео - YouTube)
Экс-вице-президента Мальдив Ахмеда Адиба посадили в тюрьму на 20 лет за получение взятки
На Мальдивах к 20 годам тюрьмы приговорили экс-вице-президента страны Ахмеда Адиба. Он признал себя виновным во взяточничестве, отмывании денег и злоупотреблении властью. Об этом сообщает France24 со ссылкой на AFP.
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Также суд назначил Адибу штраф в размере $129 000. Адиба обвинили в нанесении ущерба государства в размере $260 млн. Адиб предоставил в аренду острова страны за взятку. Президент Абдулла Ямин уже отбывает пятилетний тюремный срок из-за отмывания денег.
Ранее Адиба подозревали в покушении на убийство Ямина, однако в 2018 году с него сняли все обвинения.
- В сентябре на Мальдивах запустили услугу для удаленной работы в карантин. Стоимость одной недели в уединении составит $23 250. Максимально возможный срок "удаленки" – 21 день.
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