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Чехия выведет на орбиту свой спутник

Чехия выведет на орбиту свой спутник - Фото
Иллюстративное фото: Pixabay
16.01.2020, 08:48

В перспективе программой предусмотрен запуск нескольких чешских спутников

Чехия в ближайшие годы намерена запустить на орбиту Земли собственный искусственный спутник. Об этом сообщает Radio Praha.

"Чехия могла бы отправить в космос собственный спутник в течение нескольких лет. Он бы влился в общую систему спутникового центра НАТО SATCEN", - отмечается в сообщении.

Спутниковый центр находится в структуре чешской военной разведки и ведет сбор и анализ информации для НАТО, армии Чехии, других чешских организаций.

Данные наблюдений используются оборонительными подразделениями, службами спасения, пожарной охраной или при устранении последствий химических аварий.

По словам пресс-секретаря Военной разведки Альжбеты Риетофовой, в перспективе программой предусмотрен запуск нескольких чешских спутников.

Приобретение собственной национальной спутниковой технологии планируется в рамках проекта под GOLEM (Глобальная орбитальная электрооптическая система). Это может быть реализовано к 2024 году.

  • 15 января сообщалось, что исследователь NASA Эдвард Стоун, один из создателей программы Voyager, предлагает лететь на спутник Сатурна Энцелад и начать там поиски внеземной жизни.
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спутник чехия космос
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