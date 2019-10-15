Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Чепигу-Боширова нашли на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

Чепигу-Боширова нашли на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ - Фото
Анатолий Чепига (Руслан Боширов)
15.10.2019, 10:25

На фотографиях появился один из предполагаемых отравителей экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля

Россиянин Анатолий Чепига, которого Великобритания подозревает в отравлении семьи Скрипалей, посетил свадьбу дочки генерала-майора Главного управления Генштаба РФ (ранее - ГРУ) Андрея Аверьянова, передает Bellingcat

По информации волонтерской исследовательской группы, Аверьянов возглавляет военную часть №29155, входящую в состав ГРУ, которая по информации The New York Times, ответственна за кампанию по дестабилизации в Молдове, отравление торговца оружием в Болгарии, попытку госпереворота в Черногории, отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании и, возможно, многие другие операции.

Свадьба, на который присутствовал Чепига, прошла в июле 2017 года, за полгода до покушения на экс-разведчика ГРУ.

Она проходила в отеле, который находится на берегу Сенежского озера – в 15 минутах езды от базы "Сенеж" российских Сил специальных операций.

  • 4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
  • Власти страны заявили, что россияне отравлены ядом "Новичок", который разрабатывали в СССР и РФ.
Напишите нам
Сергей Скрипаль Солсбери руслан боширов анатолий чепига Андрей Аверьянов
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 