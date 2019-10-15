Чепигу-Боширова нашли на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

Анатолий Чепига (Руслан Боширов)

Россиянин Анатолий Чепига, которого Великобритания подозревает в отравлении семьи Скрипалей, посетил свадьбу дочки генерала-майора Главного управления Генштаба РФ (ранее - ГРУ) Андрея Аверьянова, передает Bellingcat.

По информации волонтерской исследовательской группы, Аверьянов возглавляет военную часть №29155, входящую в состав ГРУ, которая по информации The New York Times, ответственна за кампанию по дестабилизации в Молдове, отравление торговца оружием в Болгарии, попытку госпереворота в Черногории, отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании и, возможно, многие другие операции.

Свадьба, на который присутствовал Чепига, прошла в июле 2017 года, за полгода до покушения на экс-разведчика ГРУ.

Она проходила в отеле, который находится на берегу Сенежского озера – в 15 минутах езды от базы "Сенеж" российских Сил специальных операций.