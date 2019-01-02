Число жертв обрушения дома в Магнитогорске выросло до 19 человек

Фото: EPA

Тело 19 погибшего извлечено из-под завалов обрушившегося после взрыва газа подъезда дома в Магнитогорске РФ. Об этом сообщает МЧС РФ, передает российский Интерфакс.

Один из погибших - мужчина, второе тело принадлежит трехлетней девочке.

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"Тело женщины извлекли", - сказали в пресс-службе.

Таким образом, число погибших в результате ЧП увеличилось до 19 человек.

2 января сообщалось об 11 жертвах. Более 20 человек продолжают считаться пропавшими без вести. 31 декабря в Магнитогорске в десятиэтажном панельном доме по улице Карла Маркса произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов. 35 квартир разрушены полностью, 10 – частично. 1 января из-под завалов спасли 11-месячного ребенка.