Филиппины заявили об ухудшении ситуации в зоне территориального спора с Китаем – AP
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что ситуация в той зоне Южнокитайского моря, где у Филиппин и КНР есть территориальный спор, усугубляется. Его цитирует Associated Press.
"К сожалению, я не могу сказать об улучшении ситуации. Она стала мрачнее, чем когда-либо", – сказал он.
По словам Маркоса-младшего, Китай продолжает возводить военные базы в регионе. Кроме того, добавил президент, Пекин демонстрирует интерес к атоллам и участкам суши "все ближе и ближе" к побережью Филиппин.
18 ноября эсминец Национально-освободительной армии Китая импульсами своего гидролокатора травмировал водолазов военно-морских сил Австралии, хотя Канберра просила Пекин не приближаться к ее военным. Это произошло в экономической зоне Японии.
- В июле военные корабли Китая взяли курс на Японское море, где планируется проведение совместных учений с военно-морскими и военно-воздушными силами России.
- В начале августа военно-морские силы России и Китая провели патрулирование у побережья штата Аляска. Специалисты отмечают, что это была самая большая флотилия, которая подошла к берегам США.
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