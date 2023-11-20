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Филиппины заявили об ухудшении ситуации в зоне территориального спора с Китаем – AP

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2023, 11:00
Филиппины заявили об ухудшении ситуации в зоне территориального спора с Китаем – AP - Фото
Фердинанд Маркос-младший (Фото: ЕРА/MAST IRHAM)

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что ситуация в той зоне Южнокитайского моря, где у Филиппин и КНР есть территориальный спор, усугубляется. Его цитирует Associated Press.

"К сожалению, я не могу сказать об улучшении ситуации. Она стала мрачнее, чем когда-либо", – сказал он.

По словам Маркоса-младшего, Китай продолжает возводить военные базы в регионе. Кроме того, добавил президент, Пекин демонстрирует интерес к атоллам и участкам суши "все ближе и ближе" к побережью Филиппин.

18 ноября эсминец Национально-освободительной армии Китая импульсами своего гидролокатора травмировал водолазов военно-морских сил Австралии, хотя Канберра просила Пекин не приближаться к ее военным. Это произошло в экономической зоне Японии.

Китай претендует на территорию практически всего Южнокитайского моря и отказывается признавать претензии Филиппин и четырех других стран на часть или всю акваторию этого водного пути. Пекин отверг выводы арбитражного трибунала, созданного при поддержке ООН, признавшего недействительными масштабные исторические претензии Китая в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Практически любые действия Филиппин в районе Южнокитайского моря Китай называют "незаконными", а иногда "провокационными".
  • В июле военные корабли Китая взяли курс на Японское море, где планируется проведение совместных учений с военно-морскими и военно-воздушными силами России.
  • В начале августа военно-морские силы России и Китая провели патрулирование у побережья штата Аляска. Специалисты отмечают, что это была самая большая флотилия, которая подошла к берегам США.

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Милана Головань
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КитайЮжно-Китайское мореФилиппиныФердинанд Маркос-младший

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