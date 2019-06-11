Что больше всего беспокоит европейцев: доклад Совета Европы

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Ксенофобский популизм и язык ненависти на почве расизма продолжают быть негативными проявлениями в Европе, вызывающими наибольшее беспокойство. Об этом говорится в докладе за 2018 год европейской комиссии против расизма и нетерпимости Совета Европы, передает Укринформ.

В докладе отмечается, что общественное беспокойство по экономическим, геополитическим и технологическим вызовам используются, в частности, политиками-популистами, с целью возложения вины за эти явления на мигрантов и представителей нацменьшинств. Еще одна цель – разделить общество по национальным, этническим и религиозным признакам.

При этом в Совете Европы констатируют, что такие мысли высказывают не только политики с крайними взглядами, но они имеют распространение и среди главных политических партий и национальных правительств.

"Идеологии, основанные на несовместимости между национально-этническими и религиозными группами, являются угрозой для инклюзивных обществ, и способствуют оправданию "расового превосходства", - отметили в комитете СЕ.

Как ранее сегодня сообщалось, в ближайшие пять лет Европейский Союз намерен сосредоточиться на усилении безопасности, экономическом росте, защите климата, а также укреплении своего влияния в мире.

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