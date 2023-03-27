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Что происходит в Израиле: ситуация с протестами против правительства Нетаньяху в 15:00

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 15:00
Что происходит в Израиле: ситуация с протестами против правительства Нетаньяху в 15:00 - Фото
Протесты в Израиле (Фото: EPA)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился заморозить принятие судебной реформы из-за массовых протестов и забастовок. Об этом сообщает CNN.

На следующий день после начала протестов, 27 марта, крупнейший профсоюз Гистадрут объявил "историческую" всеобщую забастовку с целью "остановить судебную революцию".

Лидер Гистадрута Арнон Бар-Давид обратился к Нетаньяху с призывом "остановить этот судебный процесс, пока не поздно", назвав его "безумием".

Приблизительно в 11:30 в рамках забастовки главный аэропорт Израиля Бен-Гурион Тель-Авив объявил о немедленном прекращении всех рейсов.

СПРАВКА. Вечером 26 марта 2023 года тысячи демонстрантов вышли на улицы Тель-Авива, Иерусалима, Хайфы, Беер-Шеве и других населенных пунктов из-за увольнения канцелярией Нетаньяху министра обороны Йоава Галланта. Люди блокировали дорогу, были столкновения с полицией. Цель протеста – приостановить судебную реформу. 27 марта президент Израиля Ицхак Герцог призвал Нетаньяху и правительство остановить ее.

К забастовкам также присоединились и работники крупнейшего в Израиле порта в городе Хайфа на севере страны, выполняющего немаловажную роль.

Глава сети израильских торговых центров Azrieli Group Дана Азриэли заявила, что ее сеть также присоединяется к протесту. По ее словам, "неправильно оставаться в стороне, когда Израиль находится в огне".

Компания McDonald's в Twitter распространила сообщения о закрытии ресторанов по всей стране по этой же причине.

Также присоединилась к протестам ассоциация юристов, работающих на госслужбе.

"Нет законодательства, нет арбитража, нет комиссий, нет конкурсов, нет лицензий", – заявили они.

Помимо этого, о забастовке объявил профсоюз работников системы здравоохранения и несколько университетов.

Кроме того, почти три десятка мэров со всего Израиля объявили голодовку на 28 марта.

"Мы, мэры местных органов власти со всех сторон политического спектра, начиная с завтрашнего утра, начинаем голодовку в Иерусалиме напротив офиса премьер-министра, требуя прекращения огромного кризиса и катастрофы, к которой мчится Израиль, чтобы предотвратить угрозу безопасности страны и ради общности и единства страны", – опубликовал заявление от себя и своих коллег в воскресенье вечером Моше Фадлон, мэр прибрежного города Герцлия.

Заявление подписали в общей сложности 27 мэров.

Экс-премьер Израиля Яир Лапид также призвал Нетаньяху остановить судебную реформу, заявив, что страна стала "заложницей кучки экстремистов без тормозов и без границ".

"Это доказательство того, что это правительство потеряло тормоз. Это опасность для государства Израиль, это опасность для безопасности Израиля. Наш дом в опасности", – добавил он.

В результате примерно в полдень Нетаньяху решил заморозить судебную реформу из-за массовых протестов и стачек.

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Мілана Головань
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