Что происходит в Израиле: ситуация с протестами против правительства Нетаньяху в 15:00
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился заморозить принятие судебной реформы из-за массовых протестов и забастовок. Об этом сообщает CNN.
На следующий день после начала протестов, 27 марта, крупнейший профсоюз Гистадрут объявил "историческую" всеобщую забастовку с целью "остановить судебную революцию".
Лидер Гистадрута Арнон Бар-Давид обратился к Нетаньяху с призывом "остановить этот судебный процесс, пока не поздно", назвав его "безумием".
Приблизительно в 11:30 в рамках забастовки главный аэропорт Израиля Бен-Гурион Тель-Авив объявил о немедленном прекращении всех рейсов.
К забастовкам также присоединились и работники крупнейшего в Израиле порта в городе Хайфа на севере страны, выполняющего немаловажную роль.
Глава сети израильских торговых центров Azrieli Group Дана Азриэли заявила, что ее сеть также присоединяется к протесту. По ее словам, "неправильно оставаться в стороне, когда Израиль находится в огне".
Компания McDonald's в Twitter распространила сообщения о закрытии ресторанов по всей стране по этой же причине.
Также присоединилась к протестам ассоциация юристов, работающих на госслужбе.
"Нет законодательства, нет арбитража, нет комиссий, нет конкурсов, нет лицензий", – заявили они.
Помимо этого, о забастовке объявил профсоюз работников системы здравоохранения и несколько университетов.
Кроме того, почти три десятка мэров со всего Израиля объявили голодовку на 28 марта.
"Мы, мэры местных органов власти со всех сторон политического спектра, начиная с завтрашнего утра, начинаем голодовку в Иерусалиме напротив офиса премьер-министра, требуя прекращения огромного кризиса и катастрофы, к которой мчится Израиль, чтобы предотвратить угрозу безопасности страны и ради общности и единства страны", – опубликовал заявление от себя и своих коллег в воскресенье вечером Моше Фадлон, мэр прибрежного города Герцлия.
Заявление подписали в общей сложности 27 мэров.
Экс-премьер Израиля Яир Лапид также призвал Нетаньяху остановить судебную реформу, заявив, что страна стала "заложницей кучки экстремистов без тормозов и без границ".
"Это доказательство того, что это правительство потеряло тормоз. Это опасность для государства Израиль, это опасность для безопасности Израиля. Наш дом в опасности", – добавил он.
В результате примерно в полдень Нетаньяху решил заморозить судебную реформу из-за массовых протестов и стачек.
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