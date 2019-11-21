Что произошло в Иране: отключение интернета и до 200 погибших

Сожженное отделение Иранского национального банка (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Вчера президент Ирана Хассан Рухани заявил о победе над беспорядками в стране, сообщает CNN со ссылкой на государственные СМИ Ирана.

Протесты продолжались шесть дней и охватили всю страну, их причиной стало резкое повышение цен на бензин на 300%. О том, что именно происходило в Иране, известно мало, поскольку почти сразу правительство фактически отключило страну от интернета.

Некий эксперт, с которым беседовал канал CNN, назвал это отключение самым серьезным из зафиксированных по масштабу и технической сложности. Посты о протестах в соцсетях появлялись все реже и реже. Видео столкновений на улицах публиковались в Telegram, но проверить их достоверность возможности нет.

По свидетельствам и фотографиям, протестующие громили и жгли банки, заправки и правительственные здания. Правительство обвиняет во всем "внешних врагов".

Данные о жертвах столкновений разнятся. Официальные власти и медиа заявляют о "нескольких" погибших протестующих и пяти убитых сотрудниках сил безопасности. Amnesty International сообщает о по меньшей мере 106 протестующих, убитых в 21 городе, но приводит источники данных. По данным BBC, речь может идти о 200 погибших.