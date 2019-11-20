Как проходят протесты в Грузии: фоторепортаж

18 ноября в Грузии протестующие заблокировали здание парламента. Полиция, применив водометы, разогнала акцию протестующих и задержала 37 человек - их обвинили в хулиганстве и неповиновении. На этом акции не закончились и 19 ноября протестующие снова установили палатки возле здания парламента.

20 ноября суд в Тбилиси освободил 37 участников акции, задержанных 18 ноября. Они намерены продолжать движение протеста. По их словам, судебный процесс еще раз убедил их в том, что "система разваливается" и они "не устанут ходить на акции".

Справка. Протест возник после того, как парламент провалил конституционные поправки, которые должны были ввести в стране пропорциональную избирательную систему вместо смешанной. Из-за этого оппозиция требует проведения досрочных парламентских выборов и отставки премьер-министра.

Смотрите также: Полиция начала разгон протестов в Тбилиси: видео