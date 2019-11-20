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20.11.2019, 14:47

Как проходят протесты в Грузии: фоторепортаж

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Как проходят протесты в Грузии: фоторепортажКак проходят протесты в Грузии: фоторепортажКак проходят протесты в Грузии: фоторепортажКак проходят протесты в Грузии: фоторепортажКак проходят протесты в Грузии: фоторепортажКак проходят протесты в Грузии: фоторепортажКак проходят протесты в Грузии: фоторепортажКак проходят протесты в Грузии: фоторепортажКак проходят протесты в Грузии: фоторепортажКак проходят протесты в Грузии: фоторепортажКак проходят протесты в Грузии: фоторепортажКак проходят протесты в Грузии: фоторепортажКак проходят протесты в Грузии: фоторепортаж
Как проходят протесты в Грузии: фоторепортажКак проходят протесты в Грузии: фоторепортажКак проходят протесты в Грузии: фоторепортажКак проходят протесты в Грузии: фоторепортажКак проходят протесты в Грузии: фоторепортажКак проходят протесты в Грузии: фоторепортажКак проходят протесты в Грузии: фоторепортажКак проходят протесты в Грузии: фоторепортажКак проходят протесты в Грузии: фоторепортажКак проходят протесты в Грузии: фоторепортажКак проходят протесты в Грузии: фоторепортажКак проходят протесты в Грузии: фоторепортажКак проходят протесты в Грузии: фоторепортаж
Как проходят протесты в Грузии: фоторепортажКак проходят протесты в Грузии: фоторепортажКак проходят протесты в Грузии: фоторепортажКак проходят протесты в Грузии: фоторепортажКак проходят протесты в Грузии: фоторепортажКак проходят протесты в Грузии: фоторепортажКак проходят протесты в Грузии: фоторепортажКак проходят протесты в Грузии: фоторепортажКак проходят протесты в Грузии: фоторепортажКак проходят протесты в Грузии: фоторепортажКак проходят протесты в Грузии: фоторепортажКак проходят протесты в Грузии: фоторепортажКак проходят протесты в Грузии: фоторепортаж

20 ноября суд в Тбилиси освободил 37 участников акции, задержанных 18 ноября возле парламента Грузии. Они намерены продолжать движение протеста

18 ноября в Грузии протестующие заблокировали здание парламента. Полиция, применив водометы, разогнала акцию протестующих и задержала 37 человек - их обвинили в хулиганстве и неповиновении. На этом акции не закончились и 19 ноября протестующие снова установили палатки возле здания парламента.

20 ноября суд в Тбилиси освободил 37 участников акции, задержанных 18 ноября. Они намерены продолжать движение протеста. По их словам, судебный процесс еще раз убедил их в том, что "система разваливается" и они "не устанут ходить на акции".

Справка. Протест возник после того, как парламент провалил конституционные поправки, которые должны были ввести в стране пропорциональную избирательную систему вместо смешанной. Из-за этого оппозиция требует проведения досрочных парламентских выборов и отставки премьер-министра. 

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Теги: протесты в грузии
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