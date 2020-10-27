Чтобы не писали лишнего. Википедия запретила новичкам править статьи о выборах в США
Редактировать публикации о выборах в Штатах 2020 года смогут только проверенные авторы
Универсальная интернет-энциклопедия Википедия запретила авторам-новичкам редактировать статьи о результатах выборов президента в США 2020 года, сообщает Wired.
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С 21 октября правки в эти публикации могут вносить только те пользователи, которые были зарегистрированы как минимум месяц назад и внесли в другие статьи более 500 корректировок.
По словам редактора Википедии Молли Уайт, возможно, в день голосования эти правила ужесточат еще больше, чтобы информировать людей об итогах выборов могли только проверенные и надежные редакторы.
Таким образом интернет-энциклопедия решила защитить публикации о выборах в США от манипуляций и недобросовестных авторов.
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