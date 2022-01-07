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Чтобы противостоять агрессии РФ и Китая. США и Япония расширяют оборонное сотрудничество

Цей матеріал також доступний українською
07.01.2022, 09:35
Чтобы противостоять агрессии РФ и Китая. США и Япония расширяют оборонное сотрудничество - Фото
Энтони Блинкен (фото - пресс-служба Госдепа США)

США и Япония на фоне продолжающихся угроз со стороны РФ и Китая запускают новое соглашение об оборонных разработках и подпишут пятилетнюю программу повышения военной готовности. Об этом сообщил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен на виртуальной встрече американо-японского консультативного комитета по безопасности 2022 года, передает пресс-служба Госдепа.

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На фоне агрессивных действий России и Китая США и Япония подпишут новую пятилетнюю программу для повышения военной готовности и оперативной совместимости.

Также Штаты и Япония запускают новое соглашение об исследованиях и оборонных разработках для противодействия гиперзвуковым угрозам и для продвижения космических возможностей.

Блинкен заявил, что Китай и Россия продолжают нарушать международные нормы — на суше, в море, в космосе и в киберпространстве.

"Наращивание военной мощи Москвой у границ Украины и ее все более жесткая риторика угрожают не только суверенитету и территориальной целостности Украины, но и миру и стабильности во всей Европе", – заявил Блинкен.

Он также сказал о провокационных действиях Пекина в районе Тайваньского пролива и в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. При этом, отметил госсекретарь США, Пекин и Москва углубляют военное сотрудничество.

Он также напомнил о незаконных ядерных и ракетных программах КНДР, которые "представляют собой постоянную угрозу" – на этой неделе прошел очередной запуск.

  • На фоне наращивания российских войск у границ Украины и ультиматумов РФ о нерасширении Альянса на восток на январь запланированы переговоры РФ в двустороннем формате с США, в рамках Совета Россия — НАТО и ОБСЕ.
  • Также сегодня, 7 января, состоится внеочередное совещание НАТО из-за российских войск у границ Украины.
Оксана Житнюк
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Энтони Блинкен агрессия рф япония соглашение Китай
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