Чтобы противостоять агрессии РФ и Китая. США и Япония расширяют оборонное сотрудничество

США и Япония на фоне продолжающихся угроз со стороны РФ и Китая запускают новое соглашение об оборонных разработках и подпишут пятилетнюю программу повышения военной готовности. Об этом сообщил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен на виртуальной встрече американо-японского консультативного комитета по безопасности 2022 года, передает пресс-служба Госдепа.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На фоне агрессивных действий России и Китая США и Япония подпишут новую пятилетнюю программу для повышения военной готовности и оперативной совместимости.

Также Штаты и Япония запускают новое соглашение об исследованиях и оборонных разработках для противодействия гиперзвуковым угрозам и для продвижения космических возможностей.

Блинкен заявил, что Китай и Россия продолжают нарушать международные нормы — на суше, в море, в космосе и в киберпространстве.

"Наращивание военной мощи Москвой у границ Украины и ее все более жесткая риторика угрожают не только суверенитету и территориальной целостности Украины, но и миру и стабильности во всей Европе", – заявил Блинкен.

Он также сказал о провокационных действиях Пекина в районе Тайваньского пролива и в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. При этом, отметил госсекретарь США, Пекин и Москва углубляют военное сотрудничество.

Он также напомнил о незаконных ядерных и ракетных программах КНДР, которые "представляют собой постоянную угрозу" – на этой неделе прошел очередной запуск.

На фоне наращивания российских войск у границ Украины и ультиматумов РФ о нерасширении Альянса на восток на январь запланированы переговоры РФ в двустороннем формате с США, в рамках Совета Россия — НАТО и ОБСЕ.

Также сегодня, 7 января, состоится внеочередное совещание НАТО из-за российских войск у границ Украины.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.