COVID-19. В России - наибольшее число летальных случаев за сутки

Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета

По данным на 16 мая, в России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 119 человек, это наибольшее суточное число умерших с начала эпидемии. Об этом сообщает оперативный штаб.

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Всего с начала эпидемии в стране умерли 2537 человек. За прошедшие сутки заболели 9200 человек, всего в РФ с момента начала эпидемии заразились 272 043 человека.

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В Москве отмечается больше всего новых случаев – 3505 человек заболели. Выздоровели с начала эпидемии 63 166 человек (4940 человек за сутки).

12 мая стало известно, что коронавирус обнаружили у Дмитрия Пескова , пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина .

России за сутки от коронавируса умерли 113 человек. 15 мая в

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