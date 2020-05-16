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COVID-19. В России - наибольшее число летальных случаев за сутки

COVID-19. В России - наибольшее число летальных случаев за сутки - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
16.05.2020, 11:38

Всего с начала эпидемии умерли 2537 россиян

По данным на 16 мая, в России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 119 человек, это наибольшее суточное число умерших с начала эпидемии. Об этом сообщает оперативный штаб.

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Всего с начала эпидемии в стране умерли 2537 человек. За прошедшие сутки заболели 9200 человек, всего в РФ с момента начала эпидемии заразились 272 043 человека.

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В Москве отмечается больше всего новых случаев – 3505 человек заболели. Выздоровели с начала эпидемии 63 166 человек (4940 человек за сутки).

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Арина Толина
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