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COVID-19: В США резко вырос интерес потребителей к оружию и еде - исследование

COVID-19: В США резко вырос интерес потребителей к оружию и еде - исследование - Фото
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом в ложном цвете (фото — NIAID)
20.03.2020, 17:16

Интерес потребителей к оружию, сельхозпродукции, оборудованию для фитнеса и донорству резко вырос после вспышки коронавируса, сообщил веб-портал Yelp

В США из-за распространения коронавирусной инфекции резко вырос интерес к покупке оружия, еде и оборудования для домашнего фитнеса. Об этом говорят данные исследования, поведенного компанией Yelp, которая владеет сайтом для поиска товаров на местном рынке услуг.

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Компания изучила изменение интересов пользователей своего сайта к тем или иным видам бизнеса за период с 8 по 18 марта.

Среди товаров, интерес к которым возрос больше всего, лидером стала сельхозпродукция местного производства (рост на 405%), оружие и боеприпасы (рост на 360%), оборудование для занятий фитнесом дома (рост на 344%).

Также сильно вырос интерес к донорству крови (на 204%), лекарствам, еде, фастфуду, алкоголю и службам доставки.

В то же время упал интерес американцев к развлечениям с детьми (на 62%), пивоварням (на 61%), галереям (на 57%), кофейням (на 55%) и свадебным салонам (на 53%).

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Компания отмечает, что чем сильнее вспышка коронавируса в регионе, тем сильнее ее влияние на интересы потребителей.

  • 18 марта президент США Дональд Трамп заявил, что направит в наиболее пострадавшие от коронавируса регионы — штат Нью-Йорк и западное побережье — плавучие госпитали ВМС страны.
  • Сегодня республиканцы предложили выплатить жителям США по $1200 из-за массового распространения коронавируса.
  • На данный момент в США заболели 14250 человек, умерли 205, выздоровели 121.

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Денис Юдин
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