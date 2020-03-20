COVID-19: В США резко вырос интерес потребителей к оружию и еде - исследование

Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом в ложном цвете (фото — NIAID)

В США из-за распространения коронавирусной инфекции резко вырос интерес к покупке оружия, еде и оборудования для домашнего фитнеса. Об этом говорят данные исследования, поведенного компанией Yelp, которая владеет сайтом для поиска товаров на местном рынке услуг.

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Компания изучила изменение интересов пользователей своего сайта к тем или иным видам бизнеса за период с 8 по 18 марта.

Среди товаров, интерес к которым возрос больше всего, лидером стала сельхозпродукция местного производства (рост на 405%), оружие и боеприпасы (рост на 360%), оборудование для занятий фитнесом дома (рост на 344%).

Также сильно вырос интерес к донорству крови (на 204%), лекарствам, еде, фастфуду, алкоголю и службам доставки.

В то же время упал интерес американцев к развлечениям с детьми (на 62%), пивоварням (на 61%), галереям (на 57%), кофейням (на 55%) и свадебным салонам (на 53%).

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Компания отмечает, что чем сильнее вспышка коронавируса в регионе, тем сильнее ее влияние на интересы потребителей.

18 марта п резидент США Дональд Трамп заявил , что направит в наиболее пострадавшие от коронавируса регионы — штат Нью-Йорк и западное побережье — плавучие госпитали ВМС страны.

Дональд Трамп Сегодня республиканцы предложили выплатить жителям США по $1200 из-за массового распространения коронавируса.

На данный момент в США заболели 14250 человек, умерли 205, выздоровели 121.

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