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Коронавирус. Республиканцы предлагают выплатить жителям США по $1200

Коронавирус. Республиканцы предлагают выплатить жителям США по $1200 - Фото
Иллюстративное фото: Shepherd Zhou/ЕРА
20.03.2020, 07:30

По состоянию на утро 20 марта, в США заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 14 250 человек

Республиканцы предложили выплатить жителям США по $1200 из-за массового распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Такую помощь они хотят выделить тем, чей доход менее $75 000  в год. Еще по $500 в Республиканской партии предлагают выплатить семьям на каждого ребенка.

"Эти меры - часть плана республиканцев по поддержке экономики страны, общая сумма - около триллиона долларов (примерно 900 000 евро)", - отмечается в сообщении.

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На поддержку конкретных отраслей в нем предназначены более $200 млрд, из них почти $60 млрд - для тех компаний, которые занимаются пассажирскими и грузовыми авиаперевозками. Ожидается, что в ближайшее время этот план рассмотрит Сенат США.

По состоянию на утро 20 марта, в США заболели 14 250 человек, выздоровели 121, умерли 205.

Больницы в США готовятся к наплыву пациентов с COVID-19.

  • 18 марта президент США Дональд Трамп заявил, что направит в наиболее пострадавшие от коронавируса регионы — штат Нью-Йорк и западное побережье — плавучие госпитали ВМС страны.

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Арина Толина
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