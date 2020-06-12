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COVID-19. Во Франции зафиксировали наименьшее число летальных случаев за сутки

COVID-19. Во Франции зафиксировали наименьшее число летальных случаев за сутки - Фото
Иллюстративное фото: Aleksander Kozminski/ЕРА
12.06.2020, 14:05

Франция занимает 12 место по количеству заболевших коронавирусом в мире

Во Франции за минувшие сутки заболели коронавирусом 425 человек, зафиксированы 28 летальных случаев, это самый низкий показатель с начала эпидемии, 1 марта. Об этом сообщает Национальное агентство общественного здоровья страны.

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В больницах сейчас - более 11465 пациентов, 903 - в реанимации.

По состоянию на 12 июня Франция занимает 12 место по количеству заболевших коронавирусом в мире с начала пандемии.

В стране заразились COVID-19 всего 155 561 человек, умерли 29 346, выздоровели 72149 пациентов.

До 21 июня проходит второй этап правительственного плана выхода из карантина, отменили пока ограничения путешествовать по территории страны.

  • 12 июня сообщалось, что второй день подряд в мире фиксируют рекордное суточное (по Гринвичу, UTC) число новых больных COVID-19.
  • В Минздраве заявили, что будут предлагать дополнительные меры, чтобы защитить жизни и здоровье украинцев.
  • В Украине два дня подряд суточная заболеваемость находится на рекордном уровне.

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Арина Толина
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