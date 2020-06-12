COVID-19. Во Франции зафиксировали наименьшее число летальных случаев за сутки

Иллюстративное фото: Aleksander Kozminski/ЕРА

Во Франции за минувшие сутки заболели коронавирусом 425 человек, зафиксированы 28 летальных случаев, это самый низкий показатель с начала эпидемии, 1 марта. Об этом сообщает Национальное агентство общественного здоровья страны.

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В больницах сейчас - более 11465 пациентов, 903 - в реанимации.

По состоянию на 12 июня Франция занимает 12 место по количеству заболевших коронавирусом в мире с начала пандемии.

В стране заразились COVID-19 всего 155 561 человек, умерли 29 346, выздоровели 72149 пациентов.

До 21 июня проходит второй этап правительственного плана выхода из карантина, отменили пока ограничения путешествовать по территории страны.

торой день подряд в мире фиксируют рекордное суточное (по Гринвичу , UTC) число новых больных COVID-19. 12 июня сообщалось , что в

В Минздраве заявили , что будут предлагать дополнительные меры, чтобы защитить жизни и здоровье украинцев.

В Украине два дня подряд суточная заболеваемость находится на рекордном уровне .

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