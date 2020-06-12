COVID-19. Во Франции зафиксировали наименьшее число летальных случаев за сутки

Во Франции за минувшие сутки заболели коронавирусом 425 человек, зафиксированы 28 летальных случаев, это самый низкий показатель с начала эпидемии, 1 марта. Об этом сообщает Национальное агентство общественного здоровья страны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В больницах сейчас - более 11465 пациентов, 903 - в реанимации.
По состоянию на 12 июня Франция занимает 12 место по количеству заболевших коронавирусом в мире с начала пандемии.
В стране заразились COVID-19 всего 155 561 человек, умерли 29 346, выздоровели 72149 пациентов.
До 21 июня проходит второй этап правительственного плана выхода из карантина, отменили пока ограничения путешествовать по территории страны.
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE