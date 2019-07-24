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Cпецоперация в Стамбуле: изъяли более 270 млн фальшивых долларов

Cпецоперация в Стамбуле: изъяли более 270 млн фальшивых долларов - Фото
Фото: unsplash.com
24.07.2019, 07:20

Арестованы пять человек

В результате спецоперации, которую провели в одном из районов в европейской части Стамбула, правоохранители изъяли крупную партию фальшивых американских долларов на общую сумму $271 млн 150 тысяч. Об этом сообщает агентство DHA.

"В ходе спецоперации выяснилось, что в помещении типографии, где проводили обыск, за электронной панелью, есть потайная дверь. За ними и были обнаружены фальшивые деньги номиналом 271 млн 150 тысяч долларов США", - отметили в управлении отдела финансовых преступлений и борьбы с контрабандой района Эсеньюрти, где и проводился обыск.

Арестовали пять человек.

Правоохранители отметили, что изъятые деньги стали рекордной суммой, которую обнаруживали у фальшивомонетчиков за последние годы.

12 января в Голосеевском районе Киева задержан 46-летний мужчина при попытке завладеть $45 тыс. Для этого он оборудовал фальшивый обменный пункт в помещении бывшего ресторана.

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