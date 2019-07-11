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11.07.2019, 08:28

Дал течь крупнейший боевой корабль ВМФ Британии

Дал течь крупнейший боевой корабль ВМФ Британии - Фото
Фото: savetheroyalnavy.org

HMS Queen Elizabeth водоизмещением около 71 000 тонн должен стать флагманом британского ВМФ. Его стоимость (с учетом НИОКР) - до $4 млрд.

Крупнейший авианосец Королевского ВМФ Великобритании HMS Queen Elizabeth, который ввели в эксплуатацию лишь в декабре 2017 года, вынужден был спешно идти обратно в порт для устранения течи. Об этом пишет Би-би-си.

9 июля проблему (вода во внутреннем отсеке) обнаружили, и на следующий день корабль вернулся в Портсмут.

Воду откачали, причины аварии выясняются. Минобороны страны утверждает, что течь - "небольшая проблема внутренней системы".

В конце 2017-го, через несколько дней после начала первых морских испытаний, на "Куин Элизабет" также нашли течь - около 200 л в час. Тогда проблемным оказался сальник вала.

Габариты авианосца: длина - 284 м, ширина - 73 м, высота - 56 м. Осадка - 11 м. Скорость хода - 25 узлов, дальность плавания - до 10 000 миль, автономность - до 292 суток. Экипаж - до 1650 человек.

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Теги: авианосец, ВМФ
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