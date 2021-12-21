Дания договорилась с Косово об аренде тюремных камер для своих заключенных-иностранцев

Косово согласилось сдать в аренду Дании тюремные камеры, чтобы уменьшить переполненность тюрем в скандинавской стране. Об этом сообщает BBC.

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Правительство Дании намерено с 2023 года арендовать у Косово тюремные камеры для размещения осужденных преступников из стран, не входящих в Евросоюз, которые должны быть депортированы после вынесения приговора.

Ко всем заключенным в арендованных камерах будут применяться датские законы.

В Косово имеется от 700 до 800 неиспользуемых тюремных помещений.

В совместном заявлении Дании и Косово говорится, что правительства двух стран подписали политическую декларацию о намерениях, которая рассчитана на пять лет с возможностью продления.

Дания будет платить ежегодный взнос в размере 15 млн евро, а также участвовать в финансировании в Косово производства экологически чистой энергии.

В общей сложности Косово должно получить 210 млн евро в течение следующих 10 лет за аренду тюрьмы в Гилане, которая расположена примерно в 50 км от столицы страны, Приштины.

Договоренность необходимо будет ратифицировать в парламенте Косово большинством в две трети голосов.

"Соглашение освободит пространство в наших тюрьмах и снизит давление на наших тюремных служащих, в то же время оно станет четким сигналом для граждан третьих стран, приговоренных к депортации: ваше будущее не в Дании, и поэтому вы должны отбывать срок не здесь", – заявил министр юстиции Дании Ник Хеккеруп.

Министр юстиции Косово Албулена Хакшиу заявила, что в Косово не будут отправлять заключенных из группы повышенного риска – а именно, осужденных за терроризм или страдающих от неизлечимой болезни.

С 2015 года количество заключенных в Дании увеличилось с 3400 до 4200, а количество тюремных надзирателей сократилось с 2500 до 2000.

15 декабря стало известно, что Евросоюз готовит реформу Шенгена, которая затронет внутренние и внешние границы. Необходимость реформы обусловлена пандемией коронавируса и миграционными кризисами на границах ЕС.

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Наталия Медведева

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