Amnesty: Военные и полиция Беларуси систематически избивают и грабят мигрантов
Мигранты на границе с Польшей не только живут в бесчеловечных условиях, но сталкиваются с избиениями и вымогательством со стороны сотрудников силовых структур Беларуси. Amnesty International собрала свидетельства пострадавших.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Amnesty International (AI) опросила в общей сложности 75 человек, которых в период с июля по ноябрь 2021 года обманом заманили в Беларусь, пообещав, что они смогут "беспрепятственно пересечь границу с ЕС". Многие из опрошенных были с семьями и знакомыми, были получены сведения о 192 пострадавших.
Утверждается, что мигрантов направляли в огороженные зоны отчуждения на границе Беларуси с Польшей, Латвией и Литвой, где не было никаких условий для проживания и откуда можно было выйти только за взятку пограничникам. Людей там собирали группами, после чего силой заставляли переходить на польскую территорию. Некоторые утверждают, что у них отбирали деньги и мобильные телефоны.
Согласно собранным AI свидетельствам, беларуские пограничники "избивали людей дубинками и прикладами автоматов", угрожали натравить на них сторожевых собак, заставляли мигрантов пересекать границу через замерзающие реки.
Amnesty International обвиняет также и Польшу в том, что ее погранслужба выдворяла мигрантов обратно в Беларусь "без соблюдения надлежащей правовой процедуры" и не давала беженцам возможности подать формальное прошение о предоставлении убежища, хотя "польские пограничники не могли не видеть, как жестоко обращаются с мигрантами на беларуской стороне", утверждает AI.
Организация выражает обеспокоенность тем, что Европейская комиссия оказалась "неспособна добиться соблюдения законодательства ЕС в отношении прав беженцев".
В ноябре Минобороны Литвы заявляли, что Россия может использовать миграционный кризис на границе Беларуси и стран Евросоюза как прикрытие своих активных действий, направленных против Украины.
16 декабря сообщалось, что около 70 мигрантов из Беларуси агрессивно пытались прорваться на территорию Польши, несколько польских пограничников получили ранения.
- 20 декабря госсекретарь МВД Латвии Димитрий Трофимов заявил, что на латвийско-беларуской границе растет число мигрантов, и что Латвия становится основной целью гибридной атаки.
Читайте также: "Кризис начали не беженцы, а Лукашенко": евродепутаты о ситуации на границе ЕС и Беларуси
Комментарии