Amnesty: Военные и полиция Беларуси систематически избивают и грабят мигрантов

Мигранты на границе с Польшей не только живут в бесчеловечных условиях, но сталкиваются с избиениями и вымогательством со стороны сотрудников силовых структур Беларуси. Amnesty International собрала свидетельства пострадавших.

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Amnesty International (AI) опросила в общей сложности 75 человек, которых в период с июля по ноябрь 2021 года обманом заманили в Беларусь, пообещав, что они смогут "беспрепятственно пересечь границу с ЕС". Многие из опрошенных были с семьями и знакомыми, были получены сведения о 192 пострадавших.

Утверждается, что мигрантов направляли в огороженные зоны отчуждения на границе Беларуси с Польшей, Латвией и Литвой, где не было никаких условий для проживания и откуда можно было выйти только за взятку пограничникам. Людей там собирали группами, после чего силой заставляли переходить на польскую территорию. Некоторые утверждают, что у них отбирали деньги и мобильные телефоны.

Согласно собранным AI свидетельствам, беларуские пограничники "избивали людей дубинками и прикладами автоматов", угрожали натравить на них сторожевых собак, заставляли мигрантов пересекать границу через замерзающие реки.

Amnesty International обвиняет также и Польшу в том, что ее погранслужба выдворяла мигрантов обратно в Беларусь "без соблюдения надлежащей правовой процедуры" и не давала беженцам возможности подать формальное прошение о предоставлении убежища, хотя "польские пограничники не могли не видеть, как жестоко обращаются с мигрантами на беларуской стороне", утверждает AI.

Организация выражает обеспокоенность тем, что Европейская комиссия оказалась "неспособна добиться соблюдения законодательства ЕС в отношении прав беженцев".

СПРАВКА. С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

В ноябре Минобороны Литвы заявляли, что Россия может использовать миграционный кризис на границе Беларуси и стран Евросоюза как прикрытие своих активных действий, направленных против Украины.

16 декабря сообщалось, что около 70 мигрантов из Беларуси агрессивно пытались прорваться на территорию Польши, несколько польских пограничников получили ранения.

20 декабря госсекретарь МВД Латвии Димитрий Трофимов заявил, что на латвийско-беларуской границе растет число мигрантов, и что Латвия становится основной целью гибридной атаки.

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Сергей Бережной

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